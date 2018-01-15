Yeni Şafak: Bu nasıl itirafçı, darbecileri kim koruyor?

Yüzbaşı Burak Akın'la birlikte itirafçı olan devre arkadaşı Abdulkadir Koçyiğit’in 15 Temmuz’da tutuklanıp 4 gün sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Yeni Şafak'ta yer alan haberde, "Koçyiğit’in Genelkurmay Karargahı’nda görevine devam etmesi ve sonra “itirafçı” olarak ortaya çıkması “darbecileri kim koruyor” sorusunu beraberinde getirdi" dendi.

Haberde, Yüzbaşı Burak Akın’ın devre arkadaşı Abdulkadir Koçyiğit, savcılığa dilekçe verdi. Örgüt tarafından ikna edildiği değerlendirilen Koçyiğit hakkında daha önce de “darbeye teşebbüs” suçundan dava açıldığı ortaya çıktı. Hakkındaki işlemlere rağmen Koçyiğit’in Genelkurmay Başkanlığı’nda 1,5 yıl görevde kalması dikkat çekici bulunduğu kaydedildi.

Haberde "FETÖ’cüyüm diyerek teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler’in koruma müdür yardımcısı Yüzbaşı Burak Akın’ın deşifre etmesi üzerine gözaltına alınan ve itirafçı olduğu gerekçesiyle serbest kalan Yüzbaşı Abdulkadir Koçyiğit hakkında önemli ayrıntılara ulaşıldı" dendi.

Yeni Şafak'ın haberinde yer alan ifadeler şöyle:

Koçyiğit, gözaltına alındıktan sonra emniyet ve savcılık sorgusunda etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediği bildirerek, FETÖ’ye ilişkin detaylı bilgiler verdi. Bunun üzerine savcılığın talebiyle Koçyiğit, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ancak Koçyiğit, serbest kaldıktan birkaç gün sonra savcılığa gelerek dilekçe verdi. Koçyiğit, dilekçesinde, emniyet ve savcılıktaki beyanlarının baskı altında alındığını öne sürerek çark etti ve itiraflarını geri çekti.

Koçyiğit’in bu beyanlarının doğru olmadığını söyleyen avukat ise ifadenin baskı altında alınmadığını ifade etti. Koçyiğit, önceki ifadelerini reddetmesi üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi. FETÖ’nün adli kontrolle bırakılan Koçyiğit’e ulaştığı ve itiraflarını geri çekmesi için baskı yaptığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Koçyiğit ile ilgili çarpıcı bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Koçyiğit, Kara Harp Okulu’ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin 239 kişi hakkında açılan davanın sanıkları arasında yer alıyor. Şüpheli listesinin yedinci sırasında yer alan Koçyiğit’in, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 25 Temmuz’da gözaltına alındığı ve 27 Temmuz’da da çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı anlaşıldı. Ancak Koçyiğit, 4 gün cezaevinde kaldıktan sonra 1 Ağustos 2016’da tahliye edildi. Koçyiğit hala tutuksuz olarak “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, TBMM ve Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından yargılanıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamede, Koçyiğit’in, Kara Harp Okulu’ndaki darbe eylemlerini organize eden firari cuntacı İlhami Polat’ın talimatıyla okula gelerek darbe faaliyetlerine katıldığı belirtiliyor. Ayrıca herhangi bir güvenlik problemi olmayan Kara Harp Okuluna yönelik nakiller esnasında dışarıdan gelecek sivil halk, polis ve darbe karşıtı askerlere karşı koymak için kendisine rastgele tevdi edilen silahı teslim aldığı belirtilen Yüzbaşı Koçyiğit’in darbeye kalkışma faaliyeti kapsamında kendisine tevdi edilecek görevleri (nizamiyelerde takviye kuvvet olarak görevlendirilme, nizamiyelerde nöbet tutma, okul içerisinde verilecek olası başka görevleri yerine getirme) beklemeye başlamak suretiyle üzerine atılı suçları işlediği ifade ediliyor.

Genelkurmay’da 1,5 yıl kalmış!

4 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Koçyiğit, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Diğer FETÖ’cülerin aksine hakkında idari hiçbir işlem uygulanmayan Koçyiğit’in, yaklaşık 1.5 yıl boyunca da Genelkurmay Başkanlığı’nda görev yapmaya devam etmesi dikkat çekici bulundu. Şüphelinin görev yaptığı bu süre içerisinde de örgütsel faaliyetlerini sürdürdüğü belirtiliyor. Serbest kaldıktan birkaç gün sonra çark eden şüpheli Abdulkadir Koçyiğit, örgüt hakkında detaylı bilgiler vermişti. Tabi olduğu imama bağlı gruptaki kriptoları deşifre eden Koçyiğit, ifadesinde, eşiyle katalog evliliği yaptığını belirtmişti.

Koçyiğit, örgüt tarafından eşine 2012 KPSS sınav sorularının verildiği ve eşinin bu sınavdan aldığı puanla 2013 yılında Batman İl Spor Müdürlüğüne atandığını ifade etmişti. Koçyiğit ayrıca, 2012 yılı KPDS sorularının yarısının mahrem imam tarafından kendisine verildiğini ve bu sınavdan 91 aldığını kaydetmişti.