Yeni Şafak: BM, Türkiye’den yarısı üniversite, bir kısmı yüksek lisans mezunu 5 bin Suriyeli mülteci almayı teklif etti!

Yeni Şafak gazetesi, Birleşmiş Milletler’in “Türkiye’nin yükünü hafifletmek için” 5 bin Suriyeliye iltica hakkı önerisinde bulunduğunu ancak Suriye nüfusunun yüzde 5’i lisans mezunuyken, BM’nin sunduğu listedeki mülteci kontenjanının yüzde 50’den fazlasının lisans mezunu, yüzde 5’e yakınının da yüksek lisans mezunundan oluştuğunu yazdı.

Yeni Şafak’ın haberine göre Ankara, BM’nin bu önerisine karşılık listeyi bakıma muhtaç isimlerden oluşturacağını bildirdi, ancak BM’den henüz olumlu bir cevap alamadı.

Yeni Şafak’ın bugünkü (8 Ocak 2015) nüshasında yayımlanan, Recep Yeter imzalı, “Komik Teklif” başlıklı yazısı şöyle:

‘Komik Teklif’

Birleşmiş Milletler, 2 milyona yakın Suriyeliyi misafir eden Türkiye’ye 'yükü hafifletmek' için ‘5 bin Suriyeliye iltica hakkı’ önerisinde bulundu. BM listeyi de kendisi belirledi. İçişleri Bakanlığı'na gönderilen listenin yüzde 60'a yakınının üniversite mezunu ve nitelikli kişiler olması 'pes' dedirtti.

BM’nin Suriye’den 2 milyona yakın sığınmacı kabul eden Türkiye’nin “yükünü hafifletmek” için komik bir öneride bulunduğu ortaya çıktı. BM, Türkiye’de bulunan Suriyelilerden yaklaşık 5 binine mülteci statüsü vereceğini, listenin de hazır olduğunu Ankara’ya bildirdi. İçişleri Bakanlığı, gelen listeyi kontrol ettiğinde BM’nin gayri insani tutumu açığa çıktı: Tüm Suriyelilerin sadece yüzde 5’i lisans mezunuyken gelen listenin yüzde 5’e yakını yüksek lisans, yüzde 50’den fazlası lisans mezunu, meslek sahibi ve bakıma ihtiyacı olmayan kişilerden oluşuyordu. İçişleri Bakanlığı BM’ye engelli, bakıma muhtaç kişilerden oluşan yeni liste hazırlanacağını bildirdi ancak BM’den cevap gelmedi.

BM'nin insan pazarlığı

Yeni Şafak’ın dün gündeme getirdiği ‘insan pazarı’nın BM nezdinde de resmen karşılık bulduğu öğrenildi. Yeni Şafak “Avrupa ülkelerinin iltica talep eden mültecileri mesleklerine ve eğitim durumlarına göre değerlendirdiği ve nitelikli meslek sahiplerine iltica hakkını daha kolay verdiğini” açıklamıştı.

Hazır liste yolladılar

Edinilen bilgilere göre Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, İçişleri Bakanlığı’na 2014 Aralık ayında bir yazı gönderdi. BM’den gelen teklifte Suriye’de iç savaşın başından itibaren yaklaşık 1 milyon 600 bin Suriyeliye kucak uçan Türkiye’nin yükünü hafifletmek için 5 bin’e yakın Suriyeliye iltica hakkı verilebileceği bildirildi. Bakanlık bürokratları 'hiç yoktan iyidir' düşüncesiyle ilgili kurum ve kuruluşların da görüşünü alarak teklife olumlu yanıt verdi. BM'ye liste sunmak üzere hazırlık yapılırken BM’den gelen iltica hakkı verilecek kişiler listesi bürokratları adeta şok etti. Ankara’nın liste hazırlamasına gerek olmadığını bildiren BM yetkilileri, iltica hakkı verilecek yaklaşık 5 bin kişilik isim listesinin BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nce hazırlandığını belirterek Suriyelilerin isimlerini Ankara ile paylaştı.

Üniversite mezunu Suriyeli istediler

İçişleri Bakanlığı yetkilileri BM’nin gönderdiği listeyi incelediğinde çarpıcı bir gerçekle karşılaştı. Bakanlık verileriyle karşılaştırıldığında listedeki Suriyelilerin yarısından fazlasının üniversite mezunu olduğu, listede yüzde 2-3 civarında yüksek lisans, doktora gibi akademik kariyer sahibi Suriyelilerin bulunduğu ortaya çıktı. Bakanlık yetkililerin alınan bilgilere göre Türkiye’deki Suriyelilerin tamamının sadece yüzde 5’i lisans mezunuyken BM’den gelen listedeki Suriyelilerin neredeyse tamamı katma değer oluşturan ve kültürel donanım sahibiydi. Ankara, BM’nin bu önerisine karşılık listeyi bakıma muhtaç isimlerden oluşturacağını bildirdi, ancak BM’den henüz olumlu bir cevap alamadı.

Türkiye omuzladı

Öte yandan Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılar için yaptığı harcamanın toplam miktarı 5 milyar doları geçti. Bu tutarın sadece 264 milyon 944 bin dolarını uluslararası yardımlar oluşturuyor. Yapılan 5 milyar dolarlık harcamaya Birleşmiş Milletler’in yaptığı katkı ise sadece 179 milyon 571 bin dolar. Türkiye, 54 milyar dolarlık yükün büyük bölümünü kendisi omuzladı. Kayıtlara göre Türkiye’de sığınmacı olarak bulunan Suriyeli sayısı ise 1 milyon 655 bin civarında. Bu sayının ise 227 bini sığınma kamplarında kalıyor. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Fuat Oktay, Avrupa Birliği’nden ülke bazında, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Fransa, Macaristan ve Slovakya’nın toplam yardımlarının ise yalnızca 1 milyon 576 bin 640 dolar olduğunu bildirdi.