Yeni Şafak: 'Bavul ticareti'nde de rekor kırılıyor, sabah uçağıyla İstanbul’a gelip akşam 70-80 kilo tutan kolilerle dönüyorlar

Yeni Şafak gazetesinin "Havalimanında ihracat bandı" başlığıyla manşete taşınan haberinde, "sadece kara ve havayolu ihracatında değil, 'bavul ticareti'nde de rekor kırıldığı" belirtildi.

Döviz kurunda sert yükseliş sürerken, pek çok ülkeden Türkiye'ye "ucuz" olduğu gerekçesiyle alışveriş yapılmaya geliniyor. Söz konusu alışveriş haberlerini "bavul ticareti rekor kırıyor" şeklinde haberleştiren Yeni Şafak gazetesinde, "İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali, satın aldıkları malları ülkelerine götürmek isteyenlerin oluşturduğu uzun kuyruklarla doldu. Birçok yolcu sabah uçağıyla İstanbul’a gelip akşam 70-80 kilo tutan kolilerle dönüyor" ifadeleri kullanıldı.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’nin son 12 aylık ihracat rakamları 200 milyar doları aşarken, bavul ticareti olarak da adlandırılan yolcu yanında mal taşıma ticaret de yükselişe geçti. İstanbul Havalimanı’nın Dış Hatlar Terminali, İstanbul’un değişik yerlerinden aldığı ürünleri ülkelerine taşımak isteyen yabancı uyruklu vatandaşların oluşturduğu uzun kuyruklara sahne oldu.

Türkiye’den mal alanların profilini ağırlıklı olarak Afrika ülkeleri ve eski Doğu Bloğu ülkeleri oluşturuyor. Sudan’dan Cezayir’e, Fas’tan Tunus ve Libya’ya, Somali’den Etiyopya’ya kadar her ülkeden yolcuya rastlamak mümkün. Geçmiş yıllarda bavul ticaretinin önemli bir bölümünü gerçekleştiren Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan gibi Türki cumhuriyetlerden gelenlerin ticareti de hız kesmeden devam ediyor.

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Bavul ticareti yaparak geçimini sağlayan Çad vatandaşı Tahir Davut da o yolculardan birisi. İstanbul havalimanından ayda 2 kez bavul ticareti yaptığını söyleyen 23 yaşındaki Tahir Davut, ürün kalitesi ve ücrette Türkiye’nin diğer ülkelere göre daha uygun olduğunu söyledi. Türkiye’de öğrenim gördüğünü ve ülkesine katkı da bulunmak için de ticarete atıldığını belirten Davut, şöyle devam etti: “Biz Türkiye ile çalışmaktan çok memnunuz. Hem ürün kalitesi hem de ücretlerde bize çok yardımcı oluyorlar. Ayda 2 defa Çad’a tekstil ve ayakkabı gönderiyorum. Bugün 98 koli gönderiyorum. İçinde tekstil ürünleri ile ayakkabı var. Önceden Çin’i tercih ediyorduk, ancak ürün kalitesi ve güven dolasıyla artık Türkiye’yi tercih ediyoruz.”