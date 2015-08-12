Yeni Şafak: Askere gerekirse Irak topraklarına girme yetkisi verildi

Yeni Şafak gazetesi, askere sınır hattına olası saldırı durumunda, 7 kilometreye kadar sıcak takip emri verildiğini, sınırda olası sıcak çatışma ve takip durumunda askere Irak topraklarına girme yetkisi verildiğini öne sürdü.

'Askere gerekirse Irak topraklarına girme yetkisi'

PKK sınır dışına çekilinceye kadar operasyonlar sürecek. Ayrıca sınırda görevli komandolar, yurt içinde eylem yapıp sınır ötesine giden PKK'lıları sıcak takibe alarak, Irak topraklarının 7 kilometre içine girebilecek. Bu arada 1996'dan Kuzey Irak'ta konuşlu Türk askeri birlikleri de operasyonlar için her an teyakkuzda olacak.

Askerden, Erdoğan ve Davutoğlu'na rapor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce PKK'ya yönelik 24 Temmuz'da başlatılan hava operasyonları sürerken, askeri yetkililer operasyonların 11 günlük bilançosunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu'na iletti.