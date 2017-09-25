Yeni Şafak: Aselsan çalışanı 4 teknisyen 'FETÖ'cü çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) verilen "kripto cihazların" yazılımını yükleyen Aselsan çalışanı 4 teknisyenin "FETÖ'cü çıktığı" iddia edildi. Ankara Başsavcılığı'nın haklarında dava açtığı teknisyenlerden İsmail S.'nin, Gülen cemaatine yönelik olarak düzenlenen soruşturma kapsamında kapatılan Memurlar Vakfı'na (MEVA) CV bıraktığı ileri sürüldü.

Yeni Şafak'ta Osman Özgan'ın imzasıyla yayımlanan haber aynen şöyle:

Üst düzey devlet görevlilerinin kullandığı kripto telefonları bile dinleyen FETÖ’nün, ASELSAN’daki yapılanması sayesinde TSK’nın kullandığı kripto cihazlara da sızdığı ortaya çıktı.

Örgütün, TSK’ya verilen kripto cihazların yazılımını yükleyen ASELSAN’daki birime kendi üyelerini yerleştirdiği belirlendi.

İddianamede anlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’nün ASELSAN yapılanmasına ilişkin 25 şüpheli hakkında hazırladığı iddianamede yer alan bilgilere göre, ASELSAN’da değişik birimlerde çalışan örgüt üyeleri 2005 yılına kadar Sincan, Keçiören ve Yenimahalle birimleri içinde yer aldı. Söz konusu örgüt elemanları 2005’ten sonra ise faaliyetlerini, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan Memurlar Vakfı (MEVA) bünyesinde gerçekleştirdi.

Dört kripto eleman

FETÖ’nün MEVA’daki örgütsel faaliyetlerine katıldığı belirlenen şüpheliler İsmail S., Zafer K., Zafer T. ve Yiğit Ali D.’ın ASELSAN Haberleşme Bilgi Teknolojileri Elektronik Üretim Müdürlüğü’ne bağlı kripto bölümünde çalıştığı belirlendi. Şüphelilerden İsmail S’in örgüt içi evlilik yaptığı eşi Z. S.’in üzerine kayıtlı telefonda ByLock kullandığı belirtildi. Şüphelilerin, TSK verilen cihazların kripto yazılımını yükledikleri de iddianamede anlatıldı.

Yazılımları yükledi

İddianameye ifadesi giren tanık Avni Ö., söz konusu 4 şüphelinin ASELSAN’da Test 1’e bağlı kripto bölümünde çalıştıklarını belirterek, “Kurumda yaptıkları iş itibari ile önemli bir yerdedirler. TSK’ya verilen kripto yazılımını atarlar. Jandarmaya verilen telsizlerin kripto yazılımını bu dört teknisyenden birisi atar. İsmail Sin örgüt evlerinin ihtiyaçları ile ilgilenirdi. Ramazan aylarında örgüt evleri için yardım toplamaya, Kurban Bayramlarında da yine örgüt evlerine et dağıtımına, aynı zamanda gelir sağlamak amacıyla deri toplamaya gidiyordu” dedi.

Sin’in FETÖ’nün katalog evliliği yaptığı eşinin de hakim ve savcılardan sorumlu abla olduğu tespit edildi. İsmail S.’nin kapatılan MEVA’ya CV bırakıp katalog evliliği yaptığı eşi eşi Z. Sin’in üzerine kayıtlı telefondan ise ByLock çıktı. Gizli Tanık Efe, İsmail S.’in yönlendirmesiyle 5-6 kez örgüt toplantılarına katıldığını, 17-25 Aralık darbe girişiminin ardından da yapıyla ilişkisini kopardığını kaydetti. Gizli tanık, İsmail S. ile ilgili şunları ifade etti: “İsmail S. eşinin hakim ve savcılara ablalık yaptığını, bayan hakim ve savcılarla sohbet grubu olduğunu söylüyordu. Bunu bizzat kendisi bana söylemişti. Bunun için de eşinin iyi giyinmesi, bakımlı olması gerektiğinden bahsediyordu. İsmail S.’in anlattığına göre eşi bayan hakim ve savcılarla Ankara’nın elit semtleri olan Oran ve Çayyolu’nda bir araya gelip sohbet yapıyorlar, bu yapı içerisinde faaliyetlerde bulunuyorlarmış.”

"ASELSAN bizim"

İddianamede ifadesi yer alan gizli tanık Efe, FETÖ’cülerin “ASELSAN bizim” dediğini anlattı. Gizli tanık Efe’nin FETÖ’nün kripto okulu olduğu ortaya çıkan Anafartalar Koleji ile ilgili ifade verdi. Efe, Akıncı Üssü’nde darbe girişimini yöneten sivil imamlardan Hakan Çiçek’e ait olan Anafartalar Koleji’yle ilgili şunları anlattı: “Çocuklarım bu yapıya ait okulda eğitim görüyordu. 17-25 Aralık sürecinden sonra çocuklarımı okuldan almak isteyince okul yönetimi beni okula özel görüşmeye çağırdı. Bu görüşmemiz sırasında okul müdür yardımcılarından birisi bana ve eşime ne iş yaptığımızı sordu. Eşim polis olduğunu söyleyince ‘çocuklarınızın bu okullarda sizlerin üzerinden kayıtları olması sakıncalı olabilir, aileden bir başkasının üzerine misafir olarak yazdıralım, kayıtlarda sizin adınız geçmesin’ dedi. Ben ASELSAN’da çalıştığımı söyleyince ise ‘ASELSAN için problem yok, orası bizim’ tarzında sözler söyledi. Ancak biz müdür yardımcısının bu teklifini kabul etmedik. Bunun üzerine okul müdür yardımcısı okul ücretinde indirim yapmayı teklif etti, bunu da kabul etmedik. En son ise ‘bizimle aynı çizgide olan Anafartalar Kolejine yazdıralım’ şeklinde teklifte bulundu. Ancak biz bunu da kabul etmedik.”