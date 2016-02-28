Yeni Şafak: Akademisyen kongresinin iptali 2. aydın suikastı!

İktidara yakın Yeni Şafak gazetesi, 23-28 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da düzenlenmesi planlanan '24. Dünya Siyaset Bilimi Kongresi'nin, Türkiye'deki akademisyenlerin "Buraya gelmeyin, güvenli değil" şeklindeki raporu yüzünden iptal olduğunu öne sürdü. Gazete, "2. itibar suikastı" başlığıyla yayımladığı haberde, "Terör propagandasından etkilenen IPSA, Türkiye'deki heyete güvenlik ortamıyla ilgili kaygılarını iletti. Türk akademisyenler ise bu yersiz kaygıyı ortadan kaldırmak yerine, kendi yaşadıkları dünya kenti İstanbul'un 'güvenli bir yer olmadığını' iddia ederek, IPSA üyelerine “Güvenliğinize teminat veremeyiz” şeklinde rapor sundu" ifadelerini kullandı.

M. Sait Özkan'ın imzasıyla yayımlanan haberde ayrıca, "Yabancı akademisyenlere “Türkiye'ye gelmeyin” diyerek bir anlamda 'ikinci bir ihanet bildirisine' imza atan komite şu isimlerden oluşuyor" ifadelerinin ardından Türk akademisyenlerin isimlerine de yer verildi.

Gazetenin bugünkü nüshasında (28 Şubat 2016) yayımlanan haber şöyle:

"Akademisyenlerden sonra bir skandal daha! Dünya çapında birçok profesörü temmuzda İstanbul’da buluşturacak Siyaset Bilimi Kongresi, 8 kişilik heyetin “Buraya gelmeyin, güvenli değil” demesiyle iptal edildi.



Terör örgütü PKK'ya yönelik etkili operasyonlar sonrası 'mücadeleyi durdurun' diyerek imza toplayan ve teröre destek bildirisi yayınlayan akademisyen skandalının ardından Türkiye, bir grup üniversite hocasının başrol oynadığı bir rezalete daha tanıklık etti.



Uluslararası Siyaset Bilimi Topluluğu'nun (IPSA) 23-28 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da düzenleyeceği 24. Dünya Siyaset Bilimi Kongresi, Türkiye'deki akademisyenlerin ülkenin itibarını hiçe sayan tutumları nedeniyle iptal edildi.



Dev kongrenin hazırlıkları devam ederken Bölgesel Organizasyon Komitesi'nde görevli 8 kişilik 'Türkiyeli' heyet, IPSA'ya bir rapor yazarak “Burası güvenli değil, gelmeyin” dedi.



"Burası güvenli değil"





Edinilen bilgiye göre, terör propagandasından etkilenen IPSA, Türkiye'deki heyete güvenlik ortamıyla ilgili kaygılarını iletti. Türk akademisyenler ise bu yersiz kaygıyı ortadan kaldırmak yerine, kendi yaşadıkları dünya kenti İstanbul'un 'güvenli bir yer olmadığını' iddia ederek, IPSA üyelerine “Güvenliğinize teminat veremeyiz” şeklinde rapor sundu.



Dünya çapındaki kongrenin iptaline neden olan Türk heyetin raporu sonrası IPSA, İstanbul'da planlanan etkinliği başka bir Avrupa şehrinde düzenleme kararı aldı. 24. Dünya Siyaset Bilimi Kongresi'nin, Avrupa'nın hangi şehrinde gerçekleştirileceği ise henüz netlik kazanmadı.



İşte o komite



Yabancı akademisyenlere “Türkiye'ye gelmeyin” diyerek bir anlamda 'ikinci bir ihanet bildirisine' imza atan komite şu isimlerden oluşuyor: Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu (Sabancı Üni.), Prof. Dr. İlter Turan (Bilgi Üni. - Komite Onursal Başkanı), Prof. Dr. Şule Kut (Okan Üni.), Dr. Füsun Türkmen (Galatasaray Üni.), Doç. Dr. Gencer Özcan, Dr. Cemil Boyraz, Murat Borovalı (Bilgi Üni.)Komite üyelerinden Prof. Dr. İlter Turan, gazetemize yaptığı açıklamada IPSA yönetimine “Biz iyimser bakıyoruz ama tabii ki kimseye teminat verecek bir durumumuz yok” dediklerini söyledi.

"Teminat veremeyiz dedik"

“Bu Kongre İstanbul'da yapılacaktı. Fakat son zamanlarda Türkiye'de meydana gelen terör olayları dolayısıyla tereddütler oluştu. Çünkü 3 bin kişinin katıldığı bir toplantı. 'İleride daha sakin olduğu bir dönemde İstanbul'da yaparız ama şimdilik başka bir şehre toplantıyı kaydıracağız' dediler. Bize danışarak yaptılar. Biz de dedik ki, yani biz geleceğe güvenle bakmakla birlikte 'mutlaka burada gelin yapın, bir şey olmaz' diye bir teminat veremeyiz...”



Merkezi Kanada'da bulunan IPSA'nın bir yönetim kurulunun yanısıra yerel düzenleme komitesi de bulunuyor. Yerel komite kongrelerin organizasyonuyla ilgileniyor. Dünya Kongresi 2 yılda bir gerçekleşiyor.

Israrcı olmalılardı



SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Murat Yeşiltaş: “Sözkonusu komitede tanıdığım insanlar var. Bu kararın güvenlik gerekçesiyle alınmış olma ihtimalini sıfır buluyorum. Böyle bir kararın tamamen siyasi ve politik bir karar olduğunu düşünüyorum.



Karara dayanak olarak 'güvenlik' gösterildi ancak bunun arkasındaki olay bana göre, akademisyenlerin katıldıkları imza kampanyası sonucu yaşanan sürece tepkidir. Bence burada komitenin Kongre'nin İstanbul'da yapılması için ısrarcı olması gerekiyordu. Bence bu karar tamamen politik.”



İmajımıza zarar verir





Prof. Dr. Birol Akgün: “Güvenlik gerekçesiyle iptal edilmesi yanlış bir karar. Türkiye'de halihazırda birçok uluslararası organizasyon yapılıyor. Hem Türkiye bu konuda tecrübeli. Alınan bu kararın somut gerekçesi yok. Siyasi bir karardır. Bu kararın Türkiye'nin uluslararası arenadaki imajına zarar vereceğini düşünüyorum. Toplantıyı düzenleyen komite bence bu yanlış karardan geri dönmelidir"

Avrupa kadar güvenliyiz

Yrd. Doç. Dr. Talha Köse: “Komitenin aldığı karar yanlış. Güvenlik riski olsa bile siyaset bilimi akademisyenlerinin, verdikleri kararla Türkiye'nin teröre karşı duruşuna katılması gerekirdi. Türkiye birçok Avrupa şehri kadar güvenli. Türkiye'ye böyle organizasyonların yapılması hem Türk akademisyenlerin hem de uluslararası akademisyenlerin yararına bir şeydir.”