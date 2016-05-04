Yeni Şafak: ABD, TSK'nın bildirmesine rağmen IŞİD mevzilerini vurmadı

Yeni Şafak, dün IŞİD tarafından Kilis’e 2 roket daha atılmasının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin roketlerin ateşlendiği IŞİD mevzilerini tespit ettiğini ve koordinatları anında İncirlik'e aktarmasına rağmen ABD'nin operasyon yapmadığını iddia etti. Türk yetkililere dayandırılan haberde, "ABD’nin muhalifleri başarısız göstermek ve PYD’yi meşrulaştırmak için IŞİD’i vurmadığını belirtiyor" iddialarına yer verildi.

Haberde, "Roket atışlarının yapıldığı Suran bölgesi insansız hava araçları (İHA)'lar ve radarlarla tespit edildi. Belirlenen koordinatlar anında, İncirlik'te bulunan uluslararası koalisyona aktarıldı. Ancak koalisyon bu kez silahlı İHA'ları göndermeye yanaşmadı" ifadeleri yer aldı.

"Silahlı İHA'ların operasyona gönderilmemesinde 'hava muhalefeti'nin gerekçe sunulduğunun öne sürüldüğü haberde, "Bölgedeki güvenlik kaynakları, uluslararası koalisyonun bu gerekçesini 'mazeret' olarak niteledi. Uluslararası koalisyondan destek göremeyen TSK sınır birlikleri, iki adet Katyuşa roket mevziini, Fırtına obüsleri ve Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) Bataryasıyla ateş altına alındı" dendi.