Yeni Şafak: ABD, PYD'den ismini değiştirmelerini istedi

İktidara yakın Yeni Şafak gazetesi, ABD'den iki yetkilinin, PYD'li üst düzey isimlerle gizli bir toplantı yaptığını öne sürdü. Gazete, ABD'li yetkililerin PYD'lilerden "isminizi değiştirin" talebinde bulunduğunu iddia etti. Gazetenin, manşete taşıdığı haberde ayrıca, ABD'li yetkililerin PYD'nin üstakil bir halk hareketi görüntüsüne bürünmesini istediği öne sürüldü.

Yılmaz Bilgen'in "Tabelayı değiştirin" başlığıyla yayımlanan (23 Şubat 2016) haberi şöyle:

ABD, Ankara saldırısının ardından PYD'nin PKK ile bağlantısını saklama telaşına düştü. PYD'lilerle görüşen ABD'li yetkililer, örgütün isim değiştirmesini ve PKK'dan bağımsız olduğunu ilan etmesini istedi.

Ankara'da 28 kişinin ölümüne neden olan askeri servis araçlarına yapılan hain saldırıyı YPG'nin yaptığı kısa sürede belirlendi. Olayın ardından ABD Büyükelçisi John Bass dahil Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak terör saldırısı hakkında bilgilendirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ABD Başkanı Barack Obama ile telefonda görüştü. Tüm alanlarda PYD/YPG'nin, PKK'nın uzantısı ve terör örgütü olduğu anlatıldı. Ancak tüm bunlara rağmen ABD, PYD/YPG'yi terör örgütü olarak görmemekte ısrar etti.



Haseke'de gizli toplantı



Ancak Ankara saldırısının hemen ardından PYD için 'imaj çalışması' başlattığı ortaya çıktı. PYD'yi aklama çalışmalarına girişen ABD'den iki yetkili PYD'li üst düzey isimlerle gizli bir toplantı yaptı. Erbil üzerinden Haseke'ye geçen ABD'li 2 yetkilinin, Servan Derviş, Redur Halil gibi PYD-YPG'nin önemli komuta kademesi ve siyasi temsilcilerinin de hazır olduğu bir dizi görüşme gerçekleştirdikleri belirtildi.

PYD'nin üstakil bir halk hareketi görüntüsüne bürünmesini isteyen ABD'li yetkililer, örgütün üst düzey isimlerine yapılması gerekenlerin talimatını verdi. ABD'li yetkililer, PYD'nin müstakil bir halk hareketi görüntüsü vermesi halinde yardımların çok daha rahat devam ettirilecegini ve Suriye'de ABD'nin DAEŞ'le mücadelede PYD'yi tek seçenek görmeye devam edeceğini vurguladı.



İsim değişikliğiyle imaj operasyonu



Görüşmede ayrıca isim değişikliği ve Kandil bağlantısının kesildiğinin ilan edilmesi de örgütten istendi. Bu şekilde yeni bir sürecin başlaması ve yeni stratejiler üretilmesi gerektiği PYD tarafına iletildi. ABD'li yetkililer, Kobani ve Tel Abyat'ta Türkiye'den gelen yasadışı sol terör örgütlerine yönelik açılan kampların kapatılması gerektiğini de bildirdi.



ABD'nin istekleri Kandil'e iletildi



ABD ve PYD arasında yaşanan görüşme trafiğini müteakip PYD tarafından Renas kod adlı örgüt mensubu Cemal Hidro Kandil'e gönderildi. Örgüte yakın kaynaklar, Kandil'in bu konuda ABD'nin teklifine sıcak bakmadığını ancak PYD yönetiminin Suriye'de devlet olmaya giden yolun PKK'dan kopmakla mümkün olacağına Kandil'i ikna etmeye çalıştığını söyledi.



Kayıtlarda da örgüt uzantısı



ABD yönetimindeki üst düzey yetkililerin, Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren PYD/YPG örgütünü terör örgütü PKK'dan farklı değerlendirdiklerine yönelik açıklamalarına rağmen PYD, ABD'nin terörle mücadeledeki istihbaratlarını bir araya getiren ana kuruluşunun internet sitesinde ''PKK terör örgütünün Suriye'deki kolu'' olarak yer alıyor.

ABD hükümetinin terörle ilgili elde ettiği tüm istihbaratı bir araya getiren ve analiz eden ana kuruluşu Ulusal Terörle Mücadele Merkezi'nin (NCTC) internet sitesinde bulunan ''terör grupları'' başlığı altında PKK örgütü hakkındaki bilgiler Kongra-Gel (KGK) başlığında veriliyor.

Metnin başında ''daha önce PKK olarak bilinen KGK'nın Irak'ın kuzeyi ve Türkiye'nin güneydoğusunda faaliyet gösteren ayrılıkçı bir grup'' olduğu belirtiliyor. Yazının son bölümünde ise KGK'nın Suriye'nin kuzeyinde varlığını artırdığı belirtiliyor ve PYD, ''KGK'nın Suriye kolu'' olarak tanımlanıyor.