Yeni Şafak: ABD, FETÖ'cüleri isteyince Türk heyeti ziyareti kısa kesti

Yeni Şafak gazetesi, Ankara-Washington hattındaki gerginliği çözmek için ABD’ye giden heyetten “FETÖ’cülerin tahliyesinin istendiğini” yazdı. Haberdeki iddiaya göre Türkiye, söz konusu talepler yüzünden ziyareti kısa kesti.

ABD ile Türkiye arasında Rahip Andrew Brunson gerginliği devam ediyor. Önceki gün Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki bir heyet, Washington’da temaslarda bulundu. ABD basınındaki iddiaya göre görüşmeler olumsuz geçti. Bir iddiaya göre de ABD, Türkiye’ye 15 kişilik bir iade listesi verdi.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre de “papaz Brunson’u bahane eden ABD’nin asıl derdinin FETÖ olduğu ortaya çıktı.”

Haberde özetle şu ifadeler yer aldı:

"Temaslarda ABD, Brunson’un durumunu konuşurken Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesini masaya yatırdı. Brunson’un derhal serbest bırakılmasını isteyen ABD, Türk heyetin önüne sadece Brunson değil, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi kapsamında tutuklanan diğer ABD vatandaşları ve Türk vatandaşı olup ABD’nin Türkiye’deki misyonlarında çalışan FETÖ’cü teröristlerin tahliyesi talebini de koydu.

Papaz Brunson’un yanı sıra Türkiye’de darbe girişimi sonrası tutuklanan NASA çalışanı Serkan Gölge ile FETÖ tutukluları ABD’nin Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışan Hamza Uluçay ve Metin Topuz da müzakerelere geçilmesi için tahliyeleri konusunda yazılı talep istenen isimler arasında yer aldı."