Yeni Şafak: ABD F-35 vermezse Rusya'dan SU-57 alırız

ABD’nin, ilk etapta 100 adet sipariş edilen F-35 savaş uçaklarına ambargo uygulama ihtimali üzerine Türkiye’nin Rus yapımı SU-57’lere yönelebileceği öne sürüldü.

İlk F-35 teslimatının haziran ayında yapılması beklenirken, ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleri satın almaya hazırlanan Türkiye’ye yaptırım uygulanabileceğini belirtmiş, bu yaptırımlar kapsamında Ankara’nın ABD ile yürüttüğü F-35 savaş uçağı programına katılımı açısından da sorun çıkabileceğine dikkat çekilmişti. Nitekim Türkiye’ye silah satışını özel prosedüre bağlayıp güçleştiren yasa tasarısı da ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ABD’nin Türkiye’nin satın almasına karşı çıktığı S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili “Sayın Erdoğan’a baskı araçlarını kullanarak sonuç elde etmek çok zor. Aksine bu (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’ı daha da cesaretlendirecektir” demişti.

Yeni Şafak'tan Kıymet Sezer ve Ahmet Fatih Erturan’ın haberine göre Türkiye, haziran ayında teslimatını beklediği uçaklar üzerindeki hakkından vazgeçmeyecek. Ancak Rus yapımı SU-57 ile ilgili seçenek de tartışılmaya başladı.

Haberde, ABD’nin F-35 hamlesine karşı Türkiye’nin elindeki kozlardan birinin Rusya ile işbirliğini artıracak adımlar olduğu öne sürüldü:

“ABD’nin, tamamen hukuksuz olarak görülen bu tavrında ısrarcı olması halinde Türkiye’nin F-35’lerin muadili olarak gösterilen Rus SU-57’lere (T-50) yönelebileceği belirtiliyor. Rusya’nın geliştirme aşamasında olduğu Sukhoi SU-57 uçağının maliyeti, F-35’lerin neredeyse yarısı kadar. SU-57’lerin yetişmemesi halinde ilk etapta SU-35’ler ardından SU-57’lerin devreye girebileceği ifade ediliyor.”

Haberde ayrıca, gazeteye bilgi veren kaynakların, Rusya ile ‘yazılım’ ve ‘teknoloji transferi’ de içerecek olası bir ‘Sukhoi’uçağı anlaşmasının, karşı karşıya kaldığı ambargolar sonucu Türkiye’nin milli muharip uçağını (TFX Projesi) hızlandırdığı bir dönemde önemli bir girdi sağlayacağı da öne sürülerek şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye’yi eksen ve sistem değişikliğine zorlayan tehdit ve ambargolara karşı milli çalışmalar daha da hızlandırılırken, ABD’nin F-35 tehdidine karşı mevcut uçakların modernize edilmesi de dahil çok sayıda seçenek masada tutuluyor.”