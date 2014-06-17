Yeni Şafak: 9 paralel polis itirafçı oldu, her şeyi anlattı

Yeni Şafak gazetesi, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “paralel yapı” dediği Gülen cemaatine mensup 9 polisin, itirafçı olduğunu yazdı.

Yusuf Doğan imzalı haberde, “, 17 Aralık öncesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 9 polis memuru, Etkin Pişmanlık Yasası'ndan faydalanmak amacıyla, incelemelerini sürdüren polis başmüfettişlerine başvurdu. Polisler, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildi ve Tanık Koruma Programı'na alındı” ifadesine yer verildi.

Haberde, “Yapının, bekar polislerin maaşlarından yüzde 10, evli polislerin maaşlarından da yüzde 5 oranında parayı, 'himmet' adı altında kestiği, vermek istemeyenlere mobbing yapıldığı bilgisi de ifadelerde yer alıyor” denildi.

Yeni Şafak gazetesinin bugünkü (17 Haziran 2014) nüshasında yayımlanan "9 polis her şeyi anlattı" başlıklı haber şöyle:

'9 polis her şeyi anlattı'

Geçmişte İstanbul Emniyeti'nde görev yapan ve paralel yapı mensubu olan 9 polis memuru, itiraflarıyla paralel yapıyı deşifre etmek için polis başmüfettişlerine başvurdu. Polisler, Etkin Pişmanlık Yasası'ndan faydalanmak istedi.

Hükümeti görevden uzaklaştırmaya yönelik olarak tasarlanan 17 ve 25 Aralık Operasyonları'ndan sonra, paralel yapının Emniyet Genel Müdürlüğü içindeki yapılanmasına yönelik çok sayıda soruşturma başlatıldı. Soruşturmalarda, yasadışı dinleme, arşiv oluşturma ve sızdırmadan, polis sınavlarındaki usulsüzlüklere kadar çok sayıda soruşturma sürerken, bazıları da çoğunluğu operasyonel şubelerde olmak üzere açığa alma ve ihraçlarla sonuçlandı.

Pişmanlık için başvurdular

Son olarak, 17 Aralık öncesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 9 polis memuru, Etkin Pişmanlık Yasası'ndan faydalanmak amacıyla, incelemelerini sürdüren polis başmüfettişlerine başvurdu. Polisler, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildi ve Tanık Koruma Programı'na alındı.

Önce vaat sonra tehdit

Polislerin ifadeleri, yürütülen soruşturmalarda önemli dayanak oluşturuyor. Polislerin ifadelerinde, operasyon talimatının, kimlerce verildiği, operasyonda yer almak istemeyen polislere ne vaatlerde bulunulduğu ve ya nasıl tehdit edildiği yer alırken, yapının, Emniyet'teki işleyişine dair ifadeler de yer alıyor.

Cemaat rütbesi

Polislerin ifadelerinde, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce verilen rütbelerin değil, Cemaat içindeki sözde rütbelerin önemli olduğu anlatılıyor. Emniyet amirinin, başkomiserin önünde eğilerek selam vermesi, müdürün, emniyet amirinden talimat alması örneklerden bazıları olarak ifade ediliyor. Yapının, bekar polislerin maaşlarından yüzde 10, evli polislerin maaşlarından da yüzde 5 oranında parayı, 'himmet' adı altında kestiği, vermek istemeyenlere mobbing yapıldığı bilgisi de ifadelerde yer alıyor.