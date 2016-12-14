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Yeni Şafak: 400 kilo patlayıcı kırsaldan İstanbul'a getirildi

Gazete patlayıcının Bağcılar'da araca yüklendiğini iddia etti

14 Aralık 2016 11:09

Yeni Şafak gazetesi, Beşiktaş'taki canlı bomba saldırılarında kullanılan 400 kilo patlayıcının kırsaldan İstanbul'a getirildiği ve burada satın alınan Chevrolet Aveo marka araca Bağcılar'da yüklendiğini iddia etti. Gazete, kimliği tespit edilen iki teröristin İstanbul'a Aralık başında gelerek, saldırı hazırlıklarını başlattığı ileri sürüldü.

Gazeteden Cihat Arpacık'ın haberi şöyle:

Saldırıda kullanılan aracın satış işlemlerinin ise 6 Aralık'ta Kartal'daki 10. Noter'den yapıldığı öğrenildi. Aracı satın alan T.B.'nin PKK'dan kaydı bulunurken, aynı aracın 9 Kasım'da Büyükçekmece'den R.C. isimli şahsa satıldığı belirlendi. T.B. ve R.C. patlamanın hemen ardından yapılan operasyondan gözaltına alındı. Öte yandan patlamaları gerçekleştiren iki teröristin de erkek olduğu tespit edildi.

Aynı bomba türü çıktı

Saldırıda kullanılan RDX, bilye ve metal parçalarla güçlendirilmiş TNT bomba, Bahriye Üçok, Kışlalı, Mumcu suikastları ile Güngören, Anafartalar ve Reyhanlı saldırısında da kullanılmıştı.

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