Yeni RTÜK Başkanı belli oldu

İlhan Yerlikaya’nın istifasıyla boşalan RTÜK Başkanlığı koltuğuna Ebubekir Şahin seçildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) İlhan Yerlikaya, "ailesinin sağlık durumunu" gerekçe göstererek istifa etmişti. RTÜK, Yerlikaya'nın istifası nedeniyle bugün olağanüstü toplandı ve yeni başkanı seçti.

Yerlikaya'nın yerine AKP kontenjanından RTÜK'e üye olan isimlerden Ebubekir Şahin seçildi. Şahin, geçmişte eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın müsteşarlığını yapmıştı.

Yerlikaya niye istifa etti?

Yerlikaya'yı başkanlıktan istifaya götüren süreçte en önemli nedenlerden biri olarak son dönemde televizyon kanallarına yönelik yüksek oranlı cezalar gösteriliyor.

Son olarak Aralık ayı sonunda iktidara yakın olan Demirören grubuna ait Kanal D ile Star TV, Fox TV, Show TV'nin de aralarında bulunduğu yayın kuruluşlarına verilen yüksek oranlı para ve yayın durdurma cezaları nedeniyle televizyon sahiplerinin son derece rahatsız olduğu ve bu rahatsızlığın hükümete de iletildiği belirtiliyor.

Orantısız cezaların RTÜK'ten sorumlu olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a da iletildiği ifade ediliyor.

İktidara yakın kanallar ile ilişkiler mi yıprattı?

Yerlikaya'nın istifasında bir başka etken olarak ise RTÜK ile iktidara yakın yayın kuruluşları arasında kalması gösteriliyor. Özellikle RTÜK'ten yasa ihlallerine karşın, bu yayın kuruluşlarına yaptırım uygulanma konusunda ayak direndiği veya cezasız bırakıldığı eleştirileri ile Yerlikaya'nın yıprandığı dile getirilen bir başka iddia.

RTÜK'ün bu durumu AKP'nin yetkili kurullarında da değerlendirilmiş, kurulun yeniden yapılandırılması ya da yeni bir denetim mekanizması kurulması önerisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da değerlendirmeye aldığı kamuoyuna yansımıştı.

Bu konuda verilen bir örnek ise son dönemde, ATV'de Palu ailesi ile ilgili yayınlar karşısında AKP'liler bile, RTÜK'ün harekete geçmemesinden şikâyetçi olmuştu.

Ancak RTÜK'teki bazı kaynaklar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Palu ailesi yayını nedeniyle program yapımcısı Müge Anlı'ya teşekkür ettiğine dikkat çekerek, Yerlikaya'nın bu nedenle de arada kalmış olabileceğine işaret ediyorlar.

RTÜK, bir süre önce yayınladığı raporlarda da iktidara yakın yayın kuruluşlarının baskısından şikâyet etmiş, bu kuruluşlarının sahiplerinin nüfuzlarını kullanmalarından duyulan rahatsızlık dile getirilmişti.

Tesadüf mü?

Yerlikaya'nın istifasının zamanlaması da dikkat çekici bulunuyor. Zira RTÜK bugün, (23 Ocak) ATV'de yayımlanan ve Müge Anlı'nın sunduğu Tatlı Sert programına ceza talebini içeren raporu görüşecekti.

Yasa ihlali nedeniyle ceza talebinin ele alınacağı programla ilgili rapor, AKP'li üyelerin katılmaması nedeniyle görüşülememişti. Yerlikaya'nın istifası nedeniyle söz konusu ihlal raporunun görüşülmesi beklenmiyor.

Hemşeri atamaları rahatsızlığı

İstifayla ilgili dile getirilen bir başka yorum ise Yerlikaya'nın hemşerileri yoluyla kurultay kadrolaşmasının yarattığı rahatsızlık.

Yerlikaya'nın kurulda birçok daire başkanlığına Konyalı hemşerilerini getirdiği iddiaları kamuoyuna yansımış, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kontenjanından RTÜK'e seçilen kurul üyelerinden İlhan Taşcı, Yerlikaya'nın atamalardaki tek kriterinin "hemşehrilik" olduğunu söylemişti.