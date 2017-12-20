Yeni rotalarla bazı uçuşlarda 10-15 dakikalık zaman ve yakıt tasarrufu sağlanacak

Murat ÇAKIR-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Sahasını daha etkin kullanılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında yeni oluşturulan rotalarlarla birlikte bazı uçuş güzergahlarında 10-15 dakikalık hem zaman hem de yakıt tasarrufu sağlanacağı açıklandı.

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, yapılan değişikliklerle ilgili bilgiler verdi. Ocak, “İstanbul ile İzmir, Bodrum, Dalaman, Antalya, Gaziantep ve Hatay arasında havayolu şirketlerimize yakıt ve zaman tasarrufu sağlayan 8 adet Direkt Rota hizmete girdi. Askeri kullanıma tahsis edilen hava sahalarının belirli şartlar altında sivil maksatlı kullanımına imkân sağlayan yeni rotaların devreye girmesiyle bazı güzergâhlarda 10-15 dakikalık zaman tasarrufu ve hava yolu şirketleri için önemli miktarda yakıt tasarrufu sağlanıyor” dedi.

SERBES ROTA 2019 SONUNDA



Funda Ocak, yaklaşık 1 milyon kilometrekarelik Türkiye hava sahasında yapılacak sivil uçuşlarda, uçuş mesafelerini kısaltarak havayolu şirketlerine ekonomik katkı sağlayacak serbest rota uygulamasına 2019 yılı sonunda geçileceğini belirtti. Bu uygulamada Uçuş sürelerinin önemli ölçüde kısalması ile ekonomik açıdan önemli katkı sağlayacak uygulama 29 bin feetin (8 bin 839 metre) yükseklinde seyir halindeki hava araçları için geçerli olacak” dedi.

CAPAN ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Türk Hava Sahası kapasite arttırılması amacıyla Eurocontrol ile ortaklaşa yürütülen ‘Kapasite Analiz ve Geliştirme (CAPAN) çalışmalarının da tamamlandığını belirten Funda Ocak, Çalışma sonuçlarına göre yapılacak düzenlemelerle kapasite artışı ve yanı sıra iş yükünün dengeli dağılımı sağlanarak hizmet kalitesinin artırılmasının amaçlandığını söyledi.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

2017 yılı içerisinde Balıkesir Koca Seyit, Hakkâri Yüksekova, Kastamonu ve Sivas Nuri Demirağ Havalimanları için RNAV (saha seyrüseferi)/ RNP (gerekli seyrüsefer performansı) geliş, kalkış ve yaklaşma usulleri ilan edildiğini söyleyen Ocak, “Ankara Esenboğa Havalimanı için RNAV (saha seyrüseferi) geliş ve kalkış usulleri 4 Ocak 2018, Adıyaman Havalimanı RNP( gerekli seyrüsefer performansı) geliş, kalkış ve yaklaşma usulleri 1 Mart 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giriyor. Diğer havalimanlarımız için de çalışmalarımız aralıksız devam ediyor\" dedi.



