Yeni rota Şahinkaya oldu

Bindiği helikopter düşen BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu ve yanındakileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor.



BBP Genel Başkan Yardımcısı Üzeyir Tunç'un, partili 4 mühendis tarafından belirlenerek Başbakanlık Kriz Merkezi ile paylaşıldığını açıkladığı koordinatlar doğrultusunda Elazığ Sivil Savunma Müdürlüğü ekipleri, korucular ve bir grup vatandaş tarafından, sabah saat 07.00'den itibaren Ilıca beldesine bağlı Şahinkaya köyü yakınlarında da arama kurtarma çalışmalarına başlandı.



İş makinelerinin de kullanıldığı arama kurtarma çalışmaları sürerken, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Harekât timleri de, çalışmalara katılmak üzere bölgeye geldi



BBP Genel Başkan Yardımcısı Üzeyir Tunç, gece yaptığı açıklamada, 4 mühendis arkadaşlarının, İHA muhabirine ait cep telefonu sinyalini belirlediklerini ve bu bilgiyi Başbakanlık Kriz Merkezi ile paylaştıklarını söylemişti.



Bu arada, TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın da Göksun'a gelmesi bekleniyor.

