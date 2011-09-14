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Dünya

Yeni rejim BM'de tanınmak istiyor BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

14 Eylül 2011 05:13

-Yeni rejim BM'de tanınmak istiyor BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 14.09.2011 - Libya'da muhaliflerin kurduğu Ulusal Geçiş Konseyi, Birleşmiş Milletler'de tanınma talebinde bulundu. BM Genel Kurulu'nun 66. dönem başkanlığını yürüten Nasır Abdülaziz El Nasır, gazetecilere yaptığı açıklamada, Libya'daki Ulusal Geçiş Konseyi'nin, BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon'a bir mektup göndererek ülkenin BM'deki temsilcisi olmayı talep ettiğini belirtti.  Konseyin, mektubun Genel Sekreter tarafından BM Genel Kurulu'na iletilmesini istediğini kaydeden El Nasır, ilgili komitenin bu kapsamda harekete geçeceğini ifade etti. Libya, BM'de hala Muammer Kaddafi yönetimi tarafından temsil ediliyor.

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