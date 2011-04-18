-YENİ RAKI'NIN HEDEFİNDE HİNDİSTAN VAR İSTANBUL (A.A) - 18.04.2011 - Mey İçki Üst Yöneticisi (CEO) Galip Yorgancıoğlu, şu anda alkollü içecekler pazarında yüzde 10'a yakın daralma olduğunu, bu daralmanını ikinci yarıda, yaz ayları ile birlikte, durmasını beklediklerini bildirdi. Yorgancıoğlu, dünyada alkol endüstrisindeki en son trendleri inceleyen The Global Drinks Market'ın yayın organı Impact Databank'ın verilerine göre distile (damıtılmış) alkollü içeceklerde 2010 sonu itibariyle Yeni Rakı'nın önceki yıla göre 10 sıra atlayarak dünyanın 16. büyük markası olduğunu, Mey İçki'yi satın alan Diageo'ya ait 5 markanın da ilk 15'te yer aldığını söyledi. Listede perakende değeri açısından dünyanın 16. büyük markası olan Yeni Rakı'nın üzerinde ve altında dünyaca bilinen birçok markanın bulunduğunu ifade eden Yorgancıoğlu, 2006'da 320 milyon dolar olan Yeni Rakı'nın yıllık satış değerinin 1 milyar 50 milyon dolara çıktığının ve Türkiye'deki pazarın yüzde 65'ini oluşturduğunu kaydetti. Mey İçki'nin lokomotif markası olan Yeni Rakı'nın sıralamadaki başarısının kendileri için büyük gurur kaynağı olduğunu, daha üst sıralara çıkacaklarını düşündüklerini dile getiren Yorgancıoğlu, Mey İçki'yi devraldıkları 2004'ten beri markaya çeşitli yatırımlar yaptıklarını, 2006'dan bu yana Dünya Rakı Haftası'nı organize ettiklerini, 2008'de Yeni Rakı'nın Yeni Serisi'ni tüketicilerin beğenisine sunduklarını, 2010 yılında İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Projesi'nde hizmet sponsoru olduklarını ve altın işlemeli Yeni Rakı Beykoz Serisi'ni üretip Avrupa Kültür Başkenti hatırası olarak tüketicilerle buluşturduklarını, düzenledikleri ''Bi Büyük Fest''te Yeni Rakı ile en çok meze tarifesini hayata geçirerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiklerini, yerli ve yabancı turistler için İstanbul Meyhaneler Rehberi hazırladıklarını ve Rakı Ansiklopedisi çıkarttıklarını anlattı. Hazırladıkları rakı belgeselinin de son aşamaya geldiğini bildiren Yorgancıoğlu, Almanya'da alkollü içki satılan 100 noktanın 67'sinde Yeni Rakı'nın bulunduğunu, bunun Hollanda'da 48 olduğunu, şu anda ABD'nin 17 eyaletinde distribütörleri vasıtasıyla direkt satış yaptıklarını, 45 eyalette de internet üzerinden satış gerçekleştirdiklerini, yenirakiusa.com web sitesinden bulunulan alanın posta kodunun yazılması ile kişiye en yakın Yeni Rakı satış noktasının belirlendiğini söyledi. Yeni Rakı'nın ayrıca, International Wine and Spirit Report tarafından 2009 yılında dünyada en fazla büyüyen aromalı yüksek alkollü içki markası seçildiğini de anımsatan Yorgancıoğlu, İngiliz sermayeli ve dünyanın en büyük alkollü içki üreticisi konumunda bulunan Diageo'nun Mey İçki'yi satın alma konusunda yaptığı anlaşmaya değinirken de ''Diageo Avrupa Başkanı'nın, 'Mey İçki'yi bir taç olarak görüyoruz. Yeni Rakı da onun en güzel pırlantası' şeklinde değerlendirmesi var'' dedi. Satış sürecinin devam ettiğini, satışın bu yılın ikinci yarısında tamamlanmasını beklediklerini hatırlatan Yorgancıoğlu, ''Şu anda pazarda Diageo ile rekabet halindeyiz. Diageo'nun, Türkiye'ye bu kadar büyük yatırım yapması, bu ülkedeki alkollü içecek pazarının cazip olduğunu gösteriyor'' diye konuştu. Yorgancıoğlu, Yeni Rakı'yı bir dünya markası yapmak için yola çıktıklarını, satın alma gerçekleştikten sonra Diageo'nun da satış ve dağıtım anlamında kendilerine ciddi katkısı olacağını düşündüklerini kaydetti. Yorgancıoğlu, 67 yıllık Yeni Rakı markasını 50 ülkeye ihraç ettiklerinini, geçen yaz yer aldıkları Ege'deki Yunan adalarında ''çok güzel tepkiler'' aldıklarını, 2010'da girdikleri Çin'de Yeni Rakı'nın bir ''gece hayatı içkisi'' olarak tüketildiğini, Almanya'da ise Yeni Rakı içicilerinin sadece yüzde 65'inin Türk olduğunu belirterek, ''Yeni Rakı'nın Avrupa ve dünyada daha çok büyüyeceğini düşünüyorum. Yeni pazarlar olacak. Çok önem verdiğimiz Rusya pazarına gireceğiz. Çin pazarındaki başarı bizi şaşırttı ve cesaretlendirdi. Bu pazarda yakaladığımız başarıyı Rusya'da da yakalamak istiyoruz. Alkollü içkiler tüketimi önemli miktarda olan Hindistan ise üzerinde durduğumuz yeni bir pazar'' şeklinde konuştu. Burgaz Rakı'nın satışı için Rekabet Kurumu'nun şartlı onayı olduğunu anımsatan Yorgancıoğlu, ''Bizim belli bir zamanda satma zorunluluğumuz var. Şu anda o süreç devam ediyor'' dedi.