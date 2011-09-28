-Yeni primin bankalara maliyeti 16 milyon lira İSTANBUL (A.A) - 28.09.2011 - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Şakir Ercan Gül, yeni prim düzenlemesinin bankalara ilave maliyetinin yaklaşık 16 milyon lira olacağını bildirdi. İstanbul Finans Zirvesi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, söz konusu düzenlemede bankaları büyüklüklerine göre iki kategoriye ayırdıklarını, birinci grup büyük bankalara yönelik on binde iki, ikinci grup büyük bankalara da on binde bir oranında prim getireceklerini söyledi. Bankalar arasındaki kıyaslamada aktif büyüklük, gayri nakdi krediler ve taahhütlerin dikkate alınacağını ifade eden Gül, son derece objektif kriterler olduğunu kaydetti. Şakir Ercan Gül, yeni düzenlemenin bankalara toplamda ne kadar maliyet getireceği yönündeki soruya, ''Bankalara ilave maliyeti yaklaşık 16 milyon lira olacak'' yanıtını verdi. Bankaların, sigorta primlerinin yeniden belirlenmesinde büyüklüklerine göre ikiye ayrılacağını ifade eden Gül, ilk grupta 6-7 banka, ikinci grupta 2-3 tane bankanın yer alacağını, toplamda 10 bankayı geçmeyeceğini söyledi. Daha fazla ihtiyaç duyulması halinde sayının daha da artabileceğine dikkati çeken Gül, ''Bankalara fazla maliyet yüklemesin diye bir takım rasyolarla oynayarak o rakamı düşürdük. Yaklaşık 24 milyon civarında bir tutar oluyordu. 24 milyon lirayı 16 milyona düşürdük. Fazla bir maliyet yüklenmesini engellemiş olduk'' diye konuştu.