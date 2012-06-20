Yeni planlarda İstanbul'da otomobil olmayacak

Ünlü şehir plancısı ve mimar Sidney Rasekh, İstanbul için yapılan planlamalar için son derece radikal önerilerde bulunduğunu, birçok kesimin görüşlerine rağmen Türk hükümetinin bu önerileri kabul ettiğini söyledi

Milliyet'in haberine göre, Ege Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından dernek merkezinde organize edilen Kentsel Dönüşüm Konferansı’nda konuşan Rasekh, İzmir’i iki gün inceleme fırsatı bulduğunu belirterek, İstanbul ve İzmir’in farklı kentler olduğunu gördüğünü kaydetti

Başbakan Erdoğan, yeşil bir kent istiyor

Yeni İstanbul planıyla ilgili Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile görüşmeler yaptığını bildirerek, ”Başbakan Erdoğan, yeşil bir kent istiyor. Topbaş ise bir Osmanlı şehrinin tasarlanmasını istiyor. Topbaş’ın bu fikri şehir plancılarını şaşırttı. Osmanlı şehrinin ne demek olduğuna yönelik tartışmalar yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Yepyeni bir tipte şehir yaratacağını söyleyen Rasekh, “Tamamen farklı bir kent olacak. Yeni İstanbul’da otomobilleri istemiyoruz. Yeni İstanbul’da yeşili, sürdürülebilirliği, yenilenebilir enerjiyi teşvik ediyoruz. Deniz kıyısında yol olmayacak” diye konuştu.

‘Topbaş Osmanlı istiyor’

Rasekh, sözlerini şöyle sürdürdü: ”Topbaş aslında yeni şehirle eski şehir arasındaki uyumdan bahsediyor. Yeni gelişmelerin mevcut yapıyla uyumlu olmasını istiyor. Ben öyle bir şehir tasarlamak istiyorum ki bu şehir bir Türk şehri olsun. Mahalle, çok önemli bir kelime. Yeni İstanbul mahallelerden oluşuyor, son derece farklı mahalleler. Yeni İstanbul mahalle konseptine göre yapılandırılmış olacak.”

Rasekh, Maslak’ın, Türkiye için çok kötü bir örnek olduğunu, bir Türk kenti değil kötü bir Florida kopyası olduğunu, yeni İstanbul’da böyle bir plana yer olmayacağını anlattı.