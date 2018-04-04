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Ekonomi

Yeni petrol sahası keşfedildi, Bahreyn kaya petrolünde dünya zirvesine yerleşti

Bahreyn, keşfedilen rezervin kapasitesinin 80 milyar varil petrolden fazla olduğunu duyurdu

04 Nisan 2018 20:23

Pazartesi günü yapılan açıklamayla ‘ülkenin en büyük petrol sahasını’ bulduğu duyurulan Bahreyn’deki yeni sahanın 80 milyar varilden fazla kaya petrolü barındırdığının düşüldüğü belirtildi. 

Başkent Manama’daki basın toplantısında gazetecileri bilgilendiren Petrol Bakanı, Şeyh Mohammed bin Khalifa Al-Khalifa, çıkarılabilecek petrol miktarına dair araştırmaların devam ettiğini belirtti. Yeni keşfedilen saha, ülkenin tek petrol rezervi olan, birkç milyon petrol kapasiteli Bahreyn Sahası’nı geride bıraktı. 

Bahreyn’in kaya petrolünde dünya lideri olan Rusya’nın rezervlerine yakın miktarda petrol barındıran yeni keşfini Twitter’da değerlendiren akademisyen Ghanem Nuseibah, “Bu, hem jeopolitik hem de ekonomik açıdan çok önemli bir gelişme. Bugüne kadar kaya petrolü rezervleri konusunda dünya birincisiydi, ardından da ABD geliyordu. Bugün ise Bahreyn, dünyadaki rezervin yüzde 5’ine sahip olarak birinci sıraya ulaştı” dedi.

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