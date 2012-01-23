-Yeni petrol anlaşmasına yasak BRÜKSEL (A.A) - 23.01.2012 - AB'nin İran'a nükler programıyla ilgili uzlaşmazlığı sebebiyle uygulamaya karar verdiği ağır ve kademeli petrol ambargosu, Avrupa ülkeleri için Tahran ile petrol sektöründe yeni anlaşma yapmalarını yasaklıyor. Petrol ambargosunun geçiş aşaması, 1 Temmuz'dan sonra hiçbir yeni anlaşmanın yapılmamasını öngörürken, AB, nükleer programını finanse etmesine engel olmak için İran merkez bankasının Avrupa'daki malvarlıklarını donduracak ve işlemlere kısmi yasaklama getirecek. Petrol ambargosuyla ilgili görüşmelerdeki zorluklar, İran petrolüne çok bağımlı Yunanistan'ın, köprüleri atmadan önce bir yıl mühlet verilmesi talebinden vazgeçmesinden sonra aşıldı. Karar, Avrupa ülkelerinin petrol ihtiyacının İran yerine özellikle Körfez ülkelerindeki petrol üreticisi ülkelerden karşılanmasını öngörüyor. İran, petrolünün yüzde 20'sini AB ülkelerine satıyor.