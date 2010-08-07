-YENİ PASAPORT NOKTALARI OLUŞTURULDU ANKARA (A.A) - 07.08.2010 - Ankara Emniyet Müdürlüğü, başvuru yoğunluğunu azaltmak için Çankaya, Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde pasaport başvuru noktaları oluşturdu. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, 20 Haziran tarihinde verilmeye başlanan biyometrik pasaportlar nedeniyle Ankara Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğü'nde büyük bir yoğunluk yaşanmaya başlandı. Pasaport çağrı merkezinden aldıkları randevularla Pasaport Şube Müdürlüğü'ne gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Pasaport harçlarının azaltılması, umre ve hac başvuruları nedeniyle mevcut yoğunluk daha da arttı. Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya, vatandaşları rahatlatmak için Valilik oluru ile Çankaya, Yenimahalle ve Keçiören İlçe Emniyet Müdürlükleri içerisinde başvuru noktaları kurdurttu. Takviye personele kısa süreli eğitim verildi. Önümüzdeki hafta başvurular ilçelerden de alınmaya başlanacak. İlk etapta Çankaya 40, Keçiören ve Yenimahalle ilçeleri 30'ar pasaport başvurusu alacak. Bu sayının önümüzdeki günlerde her ilçede 100'e çıkarılması öngörülüyor. Ankara Pasaport Şube Müdürlüğü, günlük ortalama 600-700 arasında umuma mahsus pasaport başvurusu alıyor. Pasaport Şube Müdürlüğü, ayrıca üst derece devlet memurlarına verilen hususi pasaport ile görev pasaportu başvurusu da alıyor. Pasaport polisi, başvuruların yanında eski pasaportların da süre uzatımını gerçekleştiriyor. İlçelere kurulan pasaport noktalarının pasaportta yaşanan yoğunluğu azaltacağı, yıl sonunda yeni pasaportlarla birlikte yaşanan yoğunluğun tamamen ortadan kalkacağı bildirildi.