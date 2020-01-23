Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Babacan’ın partisi ittifak yapabilir

Erken seçim tartışmalarının yaşandığı günlerde Ankara kulislerinde İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin ittifak yapabileceği iddiaları gündeme geldi.

İyi Partili ve Saadet Partili isimler gelişmeleri yalanlamadı. Haberde CHP’nin cumhurbaşkanlığı seçimleri için birden fazla formül üretildiğine dikkat çekildi. Yeni bir sağ oluşum için çaba harcayan isimler CHP’ye ilişkin, “Mutlaka sayın Kılıçdaroğlu işin doğrusunun bu olduğu anlatılmalı ve ikna edilmeli” ifadeleri kullanıldı.

BirGün gazetesinden Yaşar Aydın’ın analizine göre, “Ankara’da seçim konuşulmaya başladı. 15 ile 20 ay içerinde erken seçim olasılığı her geçen dakika daha da güçleniyor. Bu anlamda yeni sağ cephe ortaya çıkması çok da uzun bir tarihe ertelenmeyebilir. Başlangıçta Millet Cephesi’ni bölen olarak görülme ihtimali olan girişim son tahlilde AKP-MHP bloğuna en büyük zararı verecek hamle olabilir. O yüzden CHP’nin de yol vermesi olasılık dahilinde” görüşünü savundu.