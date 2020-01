"Yeni parti sonbaharda ete kemiğe bürünecek, genel başkan Meral Akşener olacak"

Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok, MHP'den ihraç edilen Meral Akşener’in başkanlığında kurulacak siyasi partide yer alacağını kaydetti. Ok, “Sonbaharda eylül ekim gibi şekillenmiş, bir an önce ete kemiğe bürünmüş olarak milletin huzuruna gelecek." diye konuştu.

İsmail Ok, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında yeni partiye ilişkin soruları yanıtlayarak şöyle dedi:

“Yeni parti artık kurulması yönünde tabiri caizse bir yol ayrımına girilmiştir, başlanılmıştır, inşallah Türk Milleti için hayırlı olacaktır. Türk Milleti de bu yeni partide lider olarak genel başkan olarak Sayın Meral Akşener’i görmektedir. Sayın Meral Akşener’in liderliğinde, genel başkanlığında Türkiye’de yeni bir parti kurulacaktır. Bizler de milletvekilleri arkadaşlarımızla birlikte Sayın Meral Akşener’in etrafında toplanarak Türk Milletinin ve devletinin içinde bulunduğu bu zor şartlardan çıkması için elimizden gelen bütün katkıyı yapacağız. Artık Türk Milleti, şu içinde bulunduğumuz durumdan muzdarip olan bütün kesimler hatta AKP’nin çok önemli bir kısmı yeni bir parti kurulmasını beklemektedir. Bu yeni partinin de genel başkanlık görevini, liderliğini Sayın Meral Akşener’e vermiştir. Yeni partinin de lideri Meral Akşener olacaktır.”

"EYLÜL- EKİM GİBİ..."

“Yeni parti ne zaman kurulacak?” sorusuna da Ok, “Sonbaharda inşallah… Eylül, Ekim gibi artık şekillenmiş, ete kemiğe bürünmüş, milletin huzuruna belli bir artık bir şeyler gözükmüş halde geleceğiz. Bu parti Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucu değerlerini kucaklayan ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin olmazsa olmaz niteliklerini ve bizi biz yapan değerleri kucaklayan ne sağcı ne solcu merkezde bir parti olacak. Bütün sosyal kesimleri kucaklayacak. İdeolojimiz Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel değerleri, kurucu değerleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletini var eden o kurucu değerlerle tekrar kucaklaşmak” yanıtını verdi.

Yeni partide kimlerin yer alacağına ilişkin soruya Ok, “Artık yeniden herkesi kucaklayan bir siyasi parti, bunun altını çiziyorum sağcı olmuş, solcu olmuş, liberal olmuş, şuna inanmış, buna inanmamış o temel değerleri taşıyan herkes her renk bunun içinde olacak” yanıtını verdi.

"Yeni partinin grup kuracak çoğunluğu olacak mı?” sorusuna da Ok, “İşi oraya getirirsek biz hedefimizi küçültmüş oluruz ama bu partinin hiçbir sorunu olmayacak. Sorunu olmayacak derken çok büyük baskılarla karşı karşıyayız, çok büyük tehditlerle karşı karşıyayız. Sorun bütün renklerin bir araya gelmesinde olmayacak” şeklinde cevap verdi.