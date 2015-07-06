'Yeni para birimi yürürlüğe girebilir'



Yunanistan'da AB, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) oluşan uluslararası alacaklıların talep ettiği sıkı tasarruf önlemleri içeren reform programına Yunan halkının yüzde 60'ından fazlası bugün yapılan referandumla “Hayır” dedi. Sonuçlar Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi açısından “tarihi” şeklinde yorumlanırken, Almanya'nın önemli ekonomistleri de Alman haber ajansı dpa'ya konuyla ilgili görüşlerini aktardı.

Nicolaus Heinen, Deutsche Bank: “Yunanistan'a yeni yardımların yolu böylece kapanmış oldu. Euro Grubu, inandırıcılığını riske etmek istemiyorsa Tsipras hükümetine doğru bir adım atmaz. Gelecek haftalarda Yunanistan'a güvensizlik hâkim olacak. Güvenilir öngörülerde bulunmak çok zor. Ancak Yunanistan'da ekonomik koşulların daha da ağırlaşacağı, olumlu havanın zayıflayacağı ve Tsipras hükümetinin baskı altına gireceğini söylemek mümkün. Tsipras'ın hükümette kalması halinde, iflasın yaklaştığı ve paralel yeni bir para biriminin tedavüle gireceği yönündeki söylentiler artabilir.”

Jörg Kraemer, Commerzbank Baş Ekonomisti: “Yunanlar Avrupa Birliği ile uzlaşmaya karşı oy veriyorsa, en olası senaryo, Yunanistan'ın bu sürecin sonunda Euro Bölgesi'nden ayrılması olur. Yunanistan artık yardım almayacak. 20 Temmuz'dan itibaren Avrupa Merkez Bankası'na tahvil ödemesi yapılamayacak. Avrupa Merkez Bankası acil kredi limitini de yükseltemeyecek. Buna ek olarak hükümet emekli ve memur maaşlarını ödemekte de zorluk çekecek. Böyle bir durumda hükümetin ödeme gücünü geri kazanabilmesi için yeni bir para birimini tedavüle sokmaktan başka şansı kalmaz. Bu da Euro Bölgesi'ndeki üyeliğinin sonu olur.”

Holger Schmieding, Berenberg Bank: “Bu kararla birlikte Grexit (Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden ayrılması) olasılığı ciddi şekilde arttı. Bu sürecin korkunç sonuçları olabilir. Euro Bölgesi'nin bu hükümetle bir uzlaşı üzerinde çalışması çok zor. Hükümet Yunan ekonomisini öylesine felce uğrattı ki, Yunanistan'ın likidite ihtiyacı haftadan haftaya arttı. Bu da alacaklıların yeterli miktarda yardım sunmasını zorlaştırıyor. Artan finansman ihtiyacıyla ve eski programı reddeden bir hükümetle hem alacaklıların hem de halkın onayını alabilecek yeni bir paket üzerinde anlaşmak imkânsız.”

Jürgen Michels, Bayernlb: “Süreç Grexit'e doğru gidiyor. Euro Bölgesi müzakere etmeyi reddetmeyecektir. Ancak sorulması gereken soru şu: Yunanlar ne istiyor? Veya arzu edilen borç traşının boyutları nasıl olmalı? Tsipras müzakerelere göğsü kabarmış bir şekilde girecek. Euro Bölgesi'nin önünde şu seçenekler var: Ya itibarlarını tehlikeye atıp taviz verecekler ya da Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden ayrılmasını göze alacak ve hiç bilinmeyen bir bölgeye doğru adım atacaklar.”