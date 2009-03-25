‘Yeni paketle üç ayda 1 milyon bilgisayar satarız’

Türkiye'de aylık satış rakamları 100-150 bine kadar gerileyen bilgisayar firmalarının, bugün açıklanan ekonomik önlem paketiyle 3 ayda 1 milyon bilgisayar satılması bekleniyor.



Casper Bilgisayar'ın ortaklarından Yalçın Yıldırım, 5 maddelik ekonomik önlem paketinin hemen uygulamaya geçmesi gerektiğini söyledi.



Krizin etkisiyle 2009'a bilgisayar satışı açısından iyi girilmediğini vurgulayan Yıldırım, "Geçen yıl 2 milyon 600 bin bilgisayar satışı oldu. Bunun yüzde 10-11'ini Casper olarak biz gerçekleştirdik. Sektör her yıl yüzde 30 büyüyor. Buna rağmen ocak-şubat-mart satışları çok düşük kaldı. Aylık bilgisayar satış rakamları 100-150 bin arasında kaldı. Bu da yapılan indirim ve kampanyalar sayesinde oldu" dedi.



Zaten bir beklenti içine giren vatandaşların önlem paketi ile harekete geçeceğine inandıklarını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:



"Piyasa, gerçekten tahmin edilenin çok üzerinde potansiyele ulaşır. KDV'deki 10 puanlık indirim çok ciddi rakama tekabül ediyor. Bu paket bilgisayar piyasasını uçurur. Duran satışların patlama yapacağını düşünüyorum. Türkiye'de 3 aylık sürede 1 milyon adetlik satış rakamına ulaşılacağını düşünüyorum. 2 bin TL'lik bir bilgisayarda 200 TL'lik indirim gerçekten çok önemli. Özellikle gençlerin, iş yerlerinin bu fırsatı kaçıracağını sanmıyorum."



Yalçın Yıldırım, uluslararası firmaların Türkiye'de sektörün büyümesini gözönünde bulundurarak piyasaya ürün sürdüğünü, ancak satışın beklenin altında olduğunu belirterek, "Mart ayında ciddi bir stokla karşı karşıya kaldılar. Paketle özellikle uluslararası firmaların elinde bulunan 100 binin üzerindeki stok 3 ayda erir. Ertelenen talepler şimdi karşılanmaya başlanacak" diye konuştu.



Yerli üreticilerin de bu hareketle birlikte tekrar üretime başlayacağını, fabrikaların canlanacağını vurgulayan Yıldırım, atılan bu pozitif adımın sektörü mutlu ettiğini söyledi.

