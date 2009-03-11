Yeni paketin gündeminde vergi indirimi var

Ekonominin koordinasyonundan sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren bugün CNBC-e'de açıklamalarda bulundu. Ekren seçimler öncesi yeni bir paket açıklanacağının sinyalini verdi.



Ekonomik önlem paketi yolda



Memur ve emekliye bir defaya mahsus 300 TL



Yeni pakette altyapı yatırımlarının devam edeceğini ve faiz indirimleri yer alacağını belirten Ekren, şöyle konuştu:



"İlk üç pakette ekonominin değişik sektörleri ve bölgelerine yönelik insiyatif kullanmıştık. Şimdi ana sorun dış talepteki daralma. Birinci insiyatifi Eximbank'a kullanacağız. İç talebi artırmak için de bir takım vergi düzenlemeleri içeren bir insiyatif kullanabiliriz. Geçici vergi indirimini düşünmek lazım, onu da bir paket halinde düşünüyoruz. Dolayısıyla seçim öncesi dördüncü paketi muhtemelen çıkartırız. Son pakette dış talep, dış fonlamadaki daralma dikkate alınacak. Mali disiplini bozmayacak bir takım vergi düzenlemeleri de olacak."



Devlet Bakanı Ekren IMF ilişkilerinin seçimle bir ilgisi olmadığının altını çizdi.



Otomotiv üretimi 2 ayda yüzde 63 azaldı



Ekren'e otomotiv üretimindeki düşüşü yayında öğrendi



Ekren ekonomide yeni bir paketin düşünüldüğünü anlatırken, otomotiv sektöründen yüzde 63’lük üretim düşüşü haberi geldi.



Ekren, otomotiv ile ilgili bazı düzenlemeler yapabileceklerini söylediği sırada, otomotiv sektöründe ilk iki ay sonunda yüzde 63 üretim düşüşünü canlı yayında öğrenmiş oldu. Buna göre otomotiv üretimi şubat ayında yüzde 60 düşerken, ilk iki ay toplamı ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 63 düştü.



Ekren sıkıntıda olan otomotiv sektörünün elinde biriken stoklar için de "Bu stokların geçici bir düzenleme ile çözülebilme ihtimalini görürsek ortaya yeni bir şey koyacağız" dedi.



Büyümede revize yapılacak

Öte yandan 2009 büyüme hedefinde revize yapılacağını açıklayan Ekren, 2009 bütçesinin daha önceki bütçelere göre daha fazla açık vermesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Bütçenin daralması yerine genişlemesinin kaçınılmaz olduğunu kaydeden Bakan Ekren, "Geçici vergi indirimini de bir paket halinde düşünüyoruz" dedi.

