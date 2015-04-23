'Yeni Osmanlıcılığı tutturamayanlar gidip kendilerine oyalanacak başka akımlar bulsunlar'

Anadolu Partisi Genel Başkanı Emine Ülker Tarhan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Meclis'in 95'inci yaşı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu'nda konuştu.

Hükümyönelik sert eleştirilerde bulunan Tarhan, çocuklara özgürlüklerine sahip çıkmalarını da öğütledi. AKP'nin kendisine yoksul süsü vererek zenginleştiğini ve bunu yaparken de kendisine oy verenleri bu suça ortak ettiğini söyleyen Tarhan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Kindar ve tehlikeli adamlara, 400 emir eri peşine düşüp, öfkeden kıpkırmızı kesilip kutuplaştıranlara yüz vermeyin, doğasını dizginleyemeyenlere, diktatörlük de diktatörlük diye yanıp tutuşanlara dikkat edin diyeceğim. Onlara inat, bin kez düşmüş ama bin kez ayağa kalkmış özgürlüklerinize sahip çıkın diyeceğim.

'Cumhuriyet kardeşliğini yeniden inşa etme şansımız varken, hepsini onlar yüzünden kaçırdı bu ülke'

"Kızlı erkekli oturmayı yoldan çıkmak olarak görenlere masumiyetinizle ders verin, sarsın onları kendine getirin diyeceğim. Her şeyi sadece çıkarları için yaptılar, zenginleştiler. Üstelik kendilerine yoksul süsü vererek. Ve acımadan, oy veren iyi insanları da bu suça ortak etmek istediler diyeceğim. Hem terörist terörist diye bağırıp, hem terörle pazarlık yapanları sakın ciddiye almayın diyeceğim. Sağlıklı bir eğitim sistemi, bağımsız ahlaklı bir yargı, cumhuriyet kardeşliğini yeniden inşa etmek için şansımız varken, hepsini onlar yüzünden kaçırdı bu ülke" dedi.

Siyasilerin 23 Nisan'da koltuklarına oturttukları çocuklara verdikleri öğütlere de değinen Tarhan, "Şu an bu kürsüden seslenmemi sağlayan büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk, sığ sulardan ayrılıp zorlu bir yolculuğu göze almış, kadınıyla, erkeğiyle bu topraklarda ilk kez halkın egemenliğini kurmuştu. Çocuklarıyla olacağız bugün. İşledikleri günahları tek bir dua ile bağışlatmak isteyenler, 23 Nisan'da çocukları koltuklarına oturtup 'Artık asarsın da kesersin de' demişlerdi ya, ben de onlara inat asmayın da kesmeyin de diyeceğim. Çünkü, asmaya kesmeye, destana meraklı olanlar yüzünden ölen çocuklar, çocuğu ölen nice kadınlar gördüm" ifadelerini kullandı.

'Kanlı oyunlar oynayanlara inat kindarlığı değil, şiddeti değil, sevgiyi öğrenin'

Tarhan, konuşmasının devamında Gezi Direnişi'nde hayatını kaybedenleri de andı. Anadolu Partisi Genel Başkanı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tekmelerle öldürülen, gaz fişeği ile vurulan çocuk yaştaki oğulları için ağlayan anneler gördüm. Onlarla beraber yeryüzü, gökyüzü ağladı. Duvarlar ağladı. Tüm canlılar ağıtlarına eşlik etti. Ben böyle dehşetli, korkunç anlar görmedim. Kıyamadığı oğlunu, gözünün nurunu, canından bir parçayı kaybetmişti onlar. Başını göğsüne dayayan diğer oğluna o haldeyken bile, anne işte, 'Üzülme sen üzülme oğlum' diyebiliyordu gördüm. Evet, öldürmekten, asmaktan, kesmekten, yakmaktan çok acılar yaşadı bu ülke. Kafa kesmeye pek meraklı olanlara, dahilde ve hariçte kanlı oyunlar oynayanlara inat kindarlığı değil, şiddeti değil, sevgiyi öğrenin, diyeceğim onlara."

"Öyle Ortadoğu'nun lideriymiş, halifesiymiş geçmiş ola diyeceğim. İstedikleri kadar geçmişi çarpıtıp, belleklerimizi silmeye çalışsınlar, kazanımlarımızı asla geri alamayacaklar. Heyhat öyle meskunlar ki yerlerinde, yıkmak istediklerini yıkamayacaklar diyeceğim. Geçmiş ola tadını almışız ki, aydınlanmanın, eşit yurttaşlığın, kadın olarak var olmanın geçmiş ola. Yeni Osmanlıcılığı tutturamayanlar şimdi başka kapıya. Gidip kendilerine oyalanacak başka akımlar bulsunlar. Dillerinden düşürmedikleri, muassır medeniyeti, neye borçlusun diye sorun onlara. Sizin soru zamanınız artık. cevap alamayacaksınız ama sorun korkmayın, diyeceğim. Yoksul Anadolu'nun üzerine soğuk kış gecesinin ardından doğan güneşi hatırlayın, güzel gözlerinizden öperim, bayramınız kutlu olsun, onu size armağan eden, o temiz kalbi hiç unutmayın çocuklar."