Yeni Orman Bakanı'ndan açıklama: Biraz şaşırdım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede Bekir Pakdemirli Tarım ve Orman Bakanı olarak görevlendirildi. Pakdemirli dün aldığı habere şaşırdığını belirterek, ''Benim de dün haberim oldu. Böyle bir beklenti içerisinde değildim. Biraz şaşırdım'' ifadelerini kullandı.

24 Haziran genel seçimlerinde İzmir'de AKP'den aday adayı olan ancak aday listesine giremeyen Pakdemirli, ''Reisi Cumhur'umuza bu görevi bana verdiği için teşekkür ediyorum. Hem kendisine hizmet hem de millete hizmet imkanı doğdu. Cana başla bölgemize, İzmir'imize ve Türkiye'mize hizmet için çalışacağız" diye konuştu.

İzmirli olan Pakdemirli, bakanlık görevinin verilmesinin ardından ağırlıklı olarak kendisini arayanların İzmir'den olduğunu söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yalnızca İzmir'i değil tüm bölgeleri ilgilendiren bir bakanlık olduğunu belirten Bekir Pakdemirli, "Tüm bölgeler eşit davranarak, İzmir'i de koruyarak, kollayarak çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Bekir pakdemirli kimdir?

Bekir Pakdemirli BİM, Turkcell ve Albaraka Türk Katılım Bankası'nın yönetim kurulu üyeliğini yürütüyor. Aynı zamanda merhum eski başbakan yardımcısı Ekrem Pakdemirli'nin de oğlu.

1973 yılında İzmir'de doğan ve Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Başkent Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansı, Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü'nde doktora çalışmalarını yürüten Pakdemirli; gıda, tarım, hayvancılık, teknoloji ve otomotiv alanlarında serbest girişimcilik yaptı. Pakdemirli çeşitli şirketlerin kuruluşunda ve yönetiminde bulundu. Deniz kaptanlığı, pilotluk ve amatör telsizcilik hobileri bulunan Bekir Pakdemirli, evli ve üç çocuk babası.