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Spor

Yeni Orduspor-Kayseri Erciyesspor: 5-1

Nedim KOVAN / ORDU,(DHA) STAT: 19 Eylül HAKEMLER: Ahmet Balkan (xxx), Muhammed Yıldız (xxx), Mustafa Yüksel (xxx) YENİ ORDUSPOR: Hüseyin (xxx)- Onur Ramazan (xxx), Mustafa (xx), Tuncay (xxx), Deniz (xx), Ali Nasip (xx) (Dk

03 Aralık 2017 18:16

Nedim KOVAN / ORDU,(DHA)
STAT: 19 Eylül
HAKEMLER: Ahmet Balkan (xxx), Muhammed Yıldız (xxx), Mustafa Yüksel (xxx)
YENİ ORDUSPOR: Hüseyin (xxx)- Onur Ramazan (xxx), Mustafa (xx), Tuncay (xxx), Deniz (xx), Ali Nasip (xx) (Dk.54 Emre Açıkgöz xx), Serdar (xxx), Safa (xx), Turan (xxx) (Dk.77 Fahri Eren x), Emre Kara (xxx), Hasan (xx) (Dk.58 Fatih xx)
KAYSERİ ERCİYESSPOR: Osman (x)- Halil (x), Muhammed Yasin (x), Furkan (x) (Dk.59 Turgay x), Okan (xxx), Osman (x) (Dk.59 Ömer Faruk x), Göktuğ Berathan (x) (Dk.71 Batuhan x), Yusuf (x), Selim (x), Talha (x), Cüneyt (x)
GOLLER: Dk.24 Emre Kara, Dk.34 Onur Ramazan (Penaltı), Dk.62 Turan, Dk.72 Serdar, Dk.83 Tuncay (Yeni Orduspor), Dk.90+2 Okan (Penaltı) Kayseri Erciyesspor)
SARI KARTLAR: Emre (Yeni Orduspor), Cüneyt (Kayseri Erciyesspor)
TFF 3’üncü Lig 2\'nci Grup\'ta mücadele eden Yeni Orduspor, sahasında karşılaştığı Kayseri Erciyesspor\'u 5-1 yendi.
24\'üncü dakikada Mustafa\'nın korner vuruşunda ceza sahası içinde kafayla topa yükselen Emre, topu ağlara gönderdi: 1-0.
34\'üncü dakikada gelişen Yeni Orduspor atağında, ceza sahası içinde Cüneyt, Onur Ramazan\'a faul yaptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Onur Ramazan, penaltı vuruşunu gole çevirdi: 2-0.
62\'nci dakikada ceza sahası içinde karambolden faydalanan Turan, rakibinden sıyrılarak kaleye sert vurdu, top ağlara gitti: 3-0.
73\'üncü dakikada Turan\'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Serdar topu ağlara gönderdi: 4-0.
83\'üncü dakikada gelişen Orduspor atağında Tuncay kaleye vurdu, topu ağlara gönderdi: 5-0.
90+2\'de Kayseri Erciyesspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Okan, penaltıyı gole çevirdi: 5-1.
Maç ev sahibi takım Yeni Orduspor\'un 5-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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