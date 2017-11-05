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Spor

Yeni Orduspor - Muğlaspor: 0-0

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) -  STAT: 19 Eylül HAKEMLER: Mehmet Terece (xx), Gökhan Çelik (xx), Uğur Aydoğdu (xx) YENİ ORDUSPOR: Hüseyin (xx), Onur Ramazan (xx), Mustafa (xx), Tuncay (x Dk

05 Kasım 2017 18:20

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - 
STAT: 19 Eylül

HAKEMLER: Mehmet Terece (xx), Gökhan Çelik (xx), Uğur Aydoğdu (xx)

YENİ ORDUSPOR: Hüseyin (xx), Onur Ramazan (xx), Mustafa (xx), Tuncay (x Dk.77 İlyas xx), Fatih Deniz (x Dk.53 Serdar xx), Fatih Arat (xx), Kerim (xx), Kemal (x Dk.53 Deniz xx), Safa (xx), Turan (xx), Emre (xx)

MUĞLASPOR: Barış (xx), Polat (xx), Onur (xx), Emre (xx), Berkay (xx), Osman (xx), Ramazan (xx), Haluk (xx), Ender (x Dk.19 Fatih xx), Oğuzhan (x Dk.80 Mehmet x), Erhan (x Dk.44 Ceyhun xx)


SARI KARTLAR: Kerim, Deniz (Yeni Orduspor), Oğuzhan, Barış (Muğlaspor)

TFF 3’üncü Lig 2\'nci grupta mücadele eden Yeni Orduspor, sahasında karşılaştığı Muğlaspor\'la 0-0 berabere kaldı.


10\'uncu dakikada gelişen Muğlaspor atağında Berkay\'ın ortaladığı topu Ramazan kaleye vurdu, kaleci gole izin vermedi.

45+1\'de Yeni Orduspor serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Mustafa topu ceza sahası içine havalandırdı, karambolden faydalanarak kaleye vuran Fatih topu auta gönderdi.

61\'inci dakikada Berkay\'ın ortasında Fatih Arat ceza sahası içinde kaleye vurdu, topu az farkla auta gönderdi.
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66\'ncı dakikada Fatih Arat\'ın ara pasında Onur ceza sahasında kaleye sert vurdu top savunmadan geri döndü.


Maç golsüz sona erdi.


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