Yeni Orduspor - Kızılcabölükspor: 3-1

ORDU (DHA)
STAT: 19 Eylül
HAKEMLER: Mehmet Güngör (xxx), Harun Pekyürek (xxx), Mehmet Ali Vardar (xxx)
YENİ ORDUSPOR: Murat (xxx)- Kerem Hakan (xxx), Ramazan (xxx), Kerim (xxx), Fatih Selimhan Solmaz (xxx), İbrahim (xx)(Dk.64 Muhammed x), Furkan (xxx)(Dk.54 Mustafa Kayabaşı x), Sebahattin (xxx), Mustafa Öztürk (xxx), Fatih Öztürk (xx), Burak (xxx)(Dk.38 Fatih Şerifoğlu x)
KIZILCABÖLÜKSPOR: Göksal (x)- Samet (xx), Ersin (x), Sedat (x), Yenal (x)(Dk.56 Hüseyin x), Oğuzhan (x)(Dk.59 Ali x), Osman Berkay (x), Muhammet (x), Gökhan (x)(Dk.74 Emirhan x), Taygun (x), İlyas (x)
GOLLER: Dk.8 Samet (Kızılcabölükspor) - Dk.14 Burak, Dk.50 Kerem Hakan, Dk.88 Kerim (Yeni Orduspor)
KIRMIZI KART: Dk.83 Fatih (Yeni Orduspor)
SARI KARTLAR: Muhammed, Mustafa Kayabaşı (Yeni Orduspor) - Oğuzhan, Muhammet (Kızılcabölükspor)
TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup 3’üncü hafta mücadelesinde Yeni Orduspor, sahasında Kızılcabölükspor’u 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 14’üncü dakikada Burak, 50\'nci dakikada Kerem Hakan ve 88’inci dakikada Kerim kaydederken, konuk ekibin tek golü 8’inci dakikada Samet’ten geldi.