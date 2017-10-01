Yeni Orduspor - Kırıkhanspor: 2-1

Nedim KOVAN / ORDU, (DHA)
STAT: 19 Eylül
HAKEMLER: Ercan Hellaç (xx), Kasım Oyarçin (xx), Sezgin Şahbaz (xx)
YENİ ORDUSPOR: Hüseyin (xx), Emre Açıkgöz(xx), Onur Ramazan (xxx) (Dk.90+2 Erhan), Mustafa (xx), Tuncay (xx), Fatih (xxx) (Dk.85 Serdar), Kerim (xx), Kemal (xx), Turan (xx) (Dk.81 Safa), Emre Kara (xx), Hasan (xx)
KIRIKHANSPOR: Mustafa Arslan (x), Okan (xx), Mustafa Acar (xx), Hasan (x) (Dk.77 Taylan x), Ahmet (xx), Mehmet Akif (xxx), Egecan (x) (Dk.57 Semih x), Serkan (x) (Dk.61 Mustafa Sevim x), Doğancan (xx), Mertcan (xx), Yusuf (xx)
GOLLER: Dk.45 +2 Fatih, Dk.68 Onur Ramazan (Yeni Orduspor) - Dk. 73 Mehmet Akif (Kırıkhanspor)
SARI KARTLAR: Turan, Emre (Yeni Orduspor) - Mustafa Sevim, Mertcan (Kırıkhanspor)
TFF 3’üncü Lig’de Yeni Orduspor, sahasında karşılaştığı Kırıkhanspor\'u 2-1 yendi.
MAÇTAN DAKİKALAR
22\'nci dakikada gelişen Orduspor atağında Mustafa\'nın ara pasında topla buluşan Tuncay kaleye vurdu, savunma araya girdi.
43\'üncü dakikada sağ kanattan hareketlenen Mehmet Akif, karambolden faydalanarak kaleye sert vurdu, savunma kornere çıkardı.
45+2\'de Onur Ramazan\'ın ceza sahası içinde ara pasında topla buluşan Fatih topu ağlara gönderdi: 1-0.
59\'uncu dakikada gelişen Orduspor atağında Emre\'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Fatih, topu kafayla auta gönderdi.
68\'inci dakikada ceza sahası içinde Turan\'ın pasında Onur Ramazan, kaleye sert vurdu top aglarla buluştu: 2-0
73\'üncü dakikada Kırıkhanspor serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Mehmet Akif vurduğu topu ağlara gönderdi: 2-1
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