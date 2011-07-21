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Dünya

YENİ NÜKLEERREAKTÖRE ERTELEME PARİS (A.A)

21 Temmuz 2011 00:09

-YENİ NÜKLEERREAKTÖRE ERTELEME PARİS (A.A) - 20.07.2011 - Fransa elektrik firması "Electricite de France," Japonya'daki deprem ve tsunaminin Fukuşima santralinde yarattığı nükleer tehlikeden ötürü, yeni kuşak nükleer reaktörün uygulanmasını 2 yıllığına erteledi. Ülkenin batısındaki Flamanville'de inşa edilmekte olan EPR tipi yeni kuşak reaktörün 2014 yerine 2016'da devreye girmesi kararlaştırıldı. Firmanın açıklamasında, Ocak ve Haziran aylarında meydana gelen ve 2 işçinin öldüğü kazalarla, Japonya'daki nükleer tehlikenin, erteleme kararının alınmasına yol açtığı belirtildi.  Açıklamada, Japonya'da ortaya çıkan durum sonrasında, nükleer güvenlik konusunda kapsamlı bir analiz yapıldığı, sonuçların Eylül ayında Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne sunulacağı kaydedildi.

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