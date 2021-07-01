Yeni nesil 'uzay yarışı': Rusya, yörüngede ABD'den önce film çekmeye çalışacak

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Yaklaşık 60 yıl önce kozmonot Yuri Gagarin uzaya giden ilk insan olmuş ve Soğuk Savaş sırasında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne büyük bir zafer kazandırmıştı. Moskova, bugün Washington ile yeni bir tür 'uzay yarışı'na giriyor.

5 Ekim'de Rusya'nın en tanınan oyuncularından 36 yaşındaki Yulia Peresild, yönetmen Klim Şipenko ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek. İkilinin hedefi, ABD'den önce uzayda bir film çekmek.

Tom Cruise ve Hollywood yönetmeni Doug Liman, NASA ve SpaceX ile iş birliği yaparak uzayda film çekeceklerini açıklamıştı.

AFP'ye konuşan Peresild, "Sadece ilk olmak değil; en iyisini yapan olmak istiyorum" dedi.

Rusya'nın 'The Call' isimli projesi, Hollywood'un planını açıklamasından 4 ay sonra duyurulmuştu.

Rusya yapımı filmin senaryosu bir sır gibi saklanıyor. Ancak Rus basınına göre film, ISS'e bir kozmonotun hayatını kurtarmak için gönderilen doktorun hikayesini anlatacak.

Proje için ayrılan bütçe bilinmiyor.