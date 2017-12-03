Yeni nesil tramvaylardaki 'dizayn sorunu'nu ortaya çıkardı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, lise öğrencisiyken hazırladığı projeyle inovasyon ödülünün sahibi olan Mert Bodrumlu, tramvayların iç dizaynının daha çok yolcu alabilecek şekilde düzenlenebileceğini ortaya koydu. Bodrumlu, yeni sistem tramvaylarda yapılacak değişiklikle oturma kapasitesinin 1.5 kat, ayakta duran kapasitesinin 1.8 kat artırılabileceğini gösterdi.

Türkiye\'de başta İstanbul ve büyükşehirler olmak üzere neredeyse bütün kentlerde şehir içi ulaşım sorunları yaşanıyor. Bu kapsamda birçok belediye otobüs, midibüs, minibüs gibi araçların yanı sıra metro ve tramvay gibi toplu taşıma araçlarını da kullanıyor. Bu yönde en büyük sıkıntının yaşandığı illerden biri olan Antalya\'da Mert Bodrumlu, lise son sınıf öğrencisiyken hazırladığı projeyle mevcut tramvayların iç dizaynının hem oturan hem de ayaktaki yolcular açısından daha az kullanışlı olduğunu ortaya çıkardı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası\'nın (ATSO) düzenlediği İnovasyon Ödülleri Yarışması\'na katıldığında lise son sınıf öğrenci olan ve yaklaşık 1 ay önce Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü\'nü kazanan Mert Bodrumlu, \'Antalya Toplu Taşımada Doğru Hamleler\' başlıklı projesiyle bu yarışmaya katıldı. Antalya\'nın birçok önemli firmasını geride bırakarak, birinci olmayı başaran Bodrumlu, tramvayın iç dizaynının daha kullanışlı hale getirilmesi ve halkın daha fazla hizmet alması için analizler yapılarak, doğru hamlelerle tramvayların daha verimli kullanılabileceğini gösterdi.

Antalya gibi şehirlerde trafiğin ve ulaşımın büyük problem olduğuna dikkat çeken Bodrumlu, hazırladığı projede, ulaşım sorunlarının en büyük çözümlerinden biri olan toplu taşımanın doğru hamlelerle hem halk hem de belediye için daha verimli hale getirilebileceğini anlattı. Antalya\'da da diğer şehirlerde olduğu gibi mesai başlama ve bitiş saatlerinde, özellikle kışın trafiğin daha sıkışık olduğunu belirten Bodrumlu, bu yüzden tramvay kullanımının ve seferlerinin artırılması gerektiğini söyledi.

\'TRAFİK AKIŞINI RAHATLATIR, PARA KAZANDIRIR\'

Mevcut tramvaylarda, yolcuların tutunması için profillerin üstüne şehirlerarası otobüslerdeki ve uçaklardaki gibi eşya gözü yapılması halinde yolcuların daha rahat olabileceğini de savunan Bodrumlu, \"Bununla birlikte özellikle tramvayın tıka basa dolu olduğu vakitlerde orta koridordaki insanların tutunabileceği yer yok. Yani ani bir frende insanlar, yere düşüyor veya savruluyor. Tramvayların her bir bölümüne orta koridorda tutunmak için şerit şeklinde metal profiller eklenirse yolcuların seyahat güvenliği artırılmış olur\" dedi.

Bodrumlu, projesinin uygulanması halinde tramvay kullanımının artırılarak, hem trafik akışının rahatlayacağını hem de belediyenin daha fazla para kazanabileceğini söyledi.

Projede, eski usul tramvaylara bakıldığında bu konuda yapılabilecek teknik çalışmalarla koltuk düzeni ile insanların elle tutunarak, ayakta durabileceği yerlerin tamamıyla değiştirilmesi gerektiğine de dikkat çekildi. İkinci nesil tramvaylarda koltuk tasarımlarının çok fazla yer kapladığına ve çok az sayıda kişinin oturabildiğine işaret edilen projede, iç tasarımda yapılacak değişiklikle oturan kişi sayısının 1.5 kat, ayakta duran sayısının ise 1.8 kat artırılabileceği, yolcuların da daha rahat seyahat imkanına kavuşacakları belirtildi.



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