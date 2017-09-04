Yeni nesil dolandırıcılık yöntemi: Bitcoin’le saadet zinciri

Her geçen gün yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıkıyor. Son yıllarda ‘network marketing’ adı altında binlerce aileyi perişan eden ‘saadet zincirleri’ne bir yenisi eklendi; Sanal para birimi Bitcoin. Dream Towards Bitcoin adı verilen ve sanal para birimi Bitcoin alışverişinin yapıldığı iddia edilen sisteme giriş 975 lira.

Türkiye, yıllar önce “Titan”la başlayan ve binlerce mağdur yaratan “saadet zincirleri”nin adeta cenneti haline geldi.

Yeni bir zincir

Habertürk'ten Yusuf Doğan'ın haberine göre, kendisini “Türkiye’nin en büyük holdinglerinde bir dönem en çok satış yapan iş kadını” olarak lanse eden Fatma A.’yla (Bu ismi muhatabımıza biz verdik) Mecidiyeköy’de randevulaştık. Birkaç ay önce zincire katıldığını söyleyen Fatma A.’nın anlatımına göre, Rusya menşeli Dream Towards şirketi bünyesinde yürütülen iş bir internet sitesinde yapılıyor ve sanal para birimi ‘Bitcoin’ alınıp satılıyordu. Giriş paketinin 975 liraya satıldığı sistem 6 aydır faaliyette. Zincire eklenen her üye halkasından ek gelir elde ediliyor.

Günde 5 bin lira kazanç

Fatma A.’nın ikna için kullandığı argümanlar ise diğer saadet zinciri oluşumlarından farklı değil. Günlük kazancının bazen 5 bin lirayı bulduğunu, nı söyleyen Fatma A.’ya göre, sisteme girdikten sonra bize sadece bilgisayardan birkaç işlem yapmak ve para akışını izlemek kalıyor. Kısa sürede ultra lüks otomobil sahibi olabileceğimizi söyledikten sonra tüyo vermeyi de ihmal etmiyor: “En önemli nokta insanları ikna ederek işe dahil etmek. Girdikten sonra da kimseyle spor konuşmuyoruz. Kimsenin siyasi düşüncesi veya dini görüşü bizi ilgilendirmiyor.”

İkna için sponsor

1 saatlik görüşmenin ardından Fatma A., bizi, yaptıkları işin Türkiye liderlerinden, “Sponsorum” diye bahsettiği Mehmet K. ile de tanıştırmak istediğini ifade ediyor. Ve aynı yerdeki ikinci buluşma için 2 gün sonraya randevulaşıyoruz. Buluşma günü mekâna gittiğimizde Fatma A. henüz yoktu ancak 5 kişinin bilgisayarlarında bazı işlemler yaptığını gördük. Bu kişilerin, zincirin halkaları olduğunu anlamamız uzun sürmedi. Bir süre sonra, Fatma A. ve Mehmet K. geldi. Daha önce mağaza işlettiğini söyleyen Mehmet K., bu işte aylık kazancının 30 bin TL’yi bulduğunu iddia etti. Giriş paketinin 975 TL olduğunu, indirimli satılan 1600 TL’lik paketi tavsiye ettiğini belirtti ve dilersek daha sonra yatırımımızı sürdürebileceğimizi ekledi.

Son batan kairos

Batan saadet zincirlerinde son örnek Kairos’tu. 20 yıldır değişmeyen taktiklerden olan ‘lüks araba, lüks ev, çok para’ vurgularıyla binlerce üye toplandı. Lider denilen kişiler, aylar içinde milyonlar kazandıktan sonra ortadan kayboldu. Geriye parası batan binlerce kişi kaldı. Dream Towards’ın Bitcoin zinciri henüz yeni bir sistem olduğu için resmi makamlarda sistemle ilgili bilgi bulunmuyor. Sistemle ilgili polise şimdilik bir şikâyet de olmadığını öğreniyoruz. Hukukçulara göre, Yargıtay’ın zincir benzeri yapıları nitelikli dolandırıcılık eylemi olarak yorumladığı pek çok sayıda karar var. Savcılığın harekete geçmesi için ortada şikâyet olması gerekiyor.

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