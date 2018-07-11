"Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eli kolu bağlanırsa çeker gider"

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede "sürpriz" olarak nitelendirilen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk için "İlkeli duruşundan asla taviz vermez" ifadesini kullandı. "Selçuk’un, Milli Eğitim’i istediği biçimde şekillendirmesine, planlayıp programlamasına bakanlık bünyesinde egemen kadrolar izin verecek mi?" diye soran Yılman, "Verirlerse şahane eğitimi, şahane bir gelecek bekliyor. Ama verilmese büyük hüsran olur" diye yazdı.

TIKLAYIN - Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eğitim ve öğretmen konusundaki yaklaşımı

Yılman, Selçuk'un kolay pes etmeyeceğini bakanlık içindeki kadrolarla sonuna kadar mücadele edeceğini söyleyerek şunları kaydetti:

"Ama verilmese büyük hüsran olur. Çünkü Ziya Selçuk kolay kolay pes etmez ve önüne set çekmek isteyenlerle sonuna kadar mücadele eder. Tıkandığı noktada, elinin kolunun bağlı olduğunu düşündüğü anda da; “Üzgünüm faydalı olamıyorum” deyip çeker gider…"

Yılman'ın "Bir şey demek için henüz erken" başlığıyla (11 Temmuz 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Giriş yazımda Milli Eğitim Bakanlığı’na getirilen Ziya Selçuk ismi karşısında neden şaşırdığımı anlatayım efendim…

Daha önce bir yazımda da dile getirmiştim hatırlarsanız, Milli Eğitim Bakanlığı’na adı geçen ismin Müsteşar Yusuf Tekin olduğunu.

Kesin gözüyle bakılıyordu Tekin’in Milli Eğitim Bakanlığı’na. Ve Ankara’da yaptığım görüşmelerden edindiğim izlenime göre de Pazar akşamına kadar gerçekten de rüzgar Yusuf Tekin’den yana esiyormuş. Ne olduysa Pazar akşamı olmuş ve o akşama kadar Yusuf Tekin’e bakanlık vermesi beklenen Erdoğan son anda bu kararından vazgeçerek Ziya Selçuk’u yazmış listesine…

Bu Ziya Selçuk ismini duyduğumda şaşırmamın ilk nedeni idi.

İkinci nedenim ise Selçuk isminin eğitim politikalarına yaklaşımı ve dünya görüşüdür.

Kesinlikle Milli Eğitim Bakanlığı’na getirilecek en doğru isimdir Ziya Selçuk! Bu isme itiraz edebilecek aklı başında tek bir isim bile bulamazsınız.

"Müsteşar Yusuf Tekin yanlış bir isimdi" demiyorum ama Tekin dahil eğitimle azıcık ilgilenen herkesin bildiği gerçek, Ziya Hoca’nın gerçekten eğitim dünyamız için büyük kazanç olduğudur.

Hüseyin Çelik’in bakanlığı döneminde Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı yaparken, kadroların niteliksizliğinden ve bakanlık bünyesindeki kadrolaşmalardan rahatsız olduğu için istifa eden Ziya Selçuk’un bu tavrı tarihe geçmiştir Milli Eğitim camiası içerisinde.

Özetle; dört dörtlük bir isimdir Ziya Selçuk ismi! Getirilebilecek en iyi isimdir. Şundan eminim ki; Ziya Hoca’nın önü açılırsa, istediği kadrolarla çalışmasına ve istediği projeleri uygulamasına izin verilirse en sorunlu alanlarımızdan biri olan Milli Eğitim’de Türkiye bambaşka bir noktaya evrilir.

Ancak işte kaygım şu ki; bu dediğim olacak mı?

İlkeli duruşundan asla taviz vermeyeceğinden emin olunan Ziya Selçuk’un, Milli Eğitim’i istediği biçimde şekillendirmesine, planlayıp programlamasına bakanlık bünyesinde egemen kadrolar izin verecek mi?

Verirlerse şahane eğitimi, şahane bir gelecek bekliyor.

Ama verilmese büyük hüsran olur. Çünkü Ziya Selçuk kolay kolay pes etmez ve önüne set çekmek isteyenlerle sonuna kadar mücadele eder. Tıkandığı noktada, elinin kolunun bağlı olduğunu düşündüğü anda da; “Üzgünüm faydalı olamıyorum” deyip çeker gider…

İnşallah bu ikinci dediğim gerçekleşmez… İnşallah Milli Eğitimimizde yapacakları ile çığır açacak Ziya Hoca’nın eli kolu bağlanmaz!