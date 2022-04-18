Yeni MHK Başkanı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) yeni başkanı Sabri Çelik oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun başkan ve üyelerini belirledi. Ferhat Gündoğdu'nun istifasıyla boşalan başkanlık koltuğuna Sabri Çelik getirildi.

Sabri Çelik başkanlığındaki MHK üyeleri ise şu isimlerden oluşuyor:

"Muhittin Boşat, Murat Ilgaz, Erol Ersoy, Orhan Erdemir, İsmet Arzuman, Hikmet Öksüzoğlu, İbrahim Çınar, Dursun Cumali Sucu"

Süper Lig tarihinde ilk

Merkez Hakem Kurulu'nda 2021-2022 sezonuna Serdar Tatlı ile başladı. Tatlı Süper Lig'in 9. haftasında istifa etti. Tatlı'nın başkanlığı 2 yıl sürdü.

İstifa eden Serdar Tatlı'nın yerine ise Ferhat Gündoğdu geldi. Gündoğdu ise 6 ay sonra istifasını sundu.

Sabri Çelik, 2021-2022 sezonunun 3. Merkez Hakem Kurulu başkanı oldu.

Serdar Tatlı, Ferhat Gündoğdu ve Sabri Çelik'in MHK başkanı olmasıyla Süper Lig'de ilk kez bir sezonda 3 MHK başkanı oldu.

20 sezonda 16. değişiklik

Süper Lig'de son 20 yılda 16 kez Merkez Hakem Kurulu başkanı değişti.

Son 20 yılın MHK başkanları

Bülent Yavuz | 16 Haziran 2000 - 22 Temmuz 2004

Sabri Çelik | 23 Temmuz 2004 - 5 Mayıs 2005

Ufuk Özerten | 5 Mayıs 2005 - 23 Ocak 2006

Mustafa Çulcu | 23 Ocak 2006 - 4 Temmuz 2007

Hilmi Ok | 7 Temmuz 2007 - 13 Şubat 2008

Oğuz Sarvan | 14 Şubat 2008 - 29 Haziran 2011

Yusuf Namoğlu | 30 Haziran 2011 27 Şubat 2012

Zekeriya Alp | 29 Şubat 2012 - 16 Aralık 2014

Yusuf Namoğlu | 16 Aralık 2014 - 26 Haziran 2015

Kuddusi Müftüoğlu | 26 Haziran 2015 - 31 Temmuz 2016

Yusuf Namoğlu | 1 Ağustos 2016 - 14 Şubat 2019

Sabri Çelik | 15 Şubat 2019 - 4 Temmuz 2019

Zekeriya Alp | 4 Temmuz 2019 - 20 Ağustos 2020

Serdar Tatlı | 25 Ağustos 2020 - 21 Ekim 2021

Ferhat Gündoğdu | 27 Ekim 2021 - 17 Nisan 2022

Sabri Çelik | 18 Nisan 2022

Sabri Çelik kimdir?

Sabri Çelik 1959 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl mesleği lise öğretmenliği olan Çelik, uzun yıllar 1. Lig'de hakemlik yaptıktan sonra yaş dolayısıyla aktif hakemliği bıraktı.

2004-2005 yıllarda ve 2019'da yaklaşık 5 ay MHK Başkanlığı yapan Çelik, UEFA gözlemciliğinin ardından mentörlüğe başlamıştı.