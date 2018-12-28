Yeni mezunlar eczane açamayacak

2013 yılı ve sonrasında eczacılık fakültelerine giren öğrenciler, mezuniyetlerinin ardından kendi eczanelerini açmadan önce 1 yıl süreyle "yardımcı eczacı" olarak çalışmak zorundalar.

Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı kılavuzu yayımladı.

Buna göre, mezun olduktan sonra serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak isteyen eczacılar, 1 yıl süreyle "yardımcı eczacı" olarak eczanelerde çalışacak. Uygulama ile yeni mezunların "eczane eczacılığı" hakkında bilgi ve mesleki deneyim edinmeleri amaçlanıyor.

Nerede çalışacak, ne kadar maaş alacaklar?

Yardımcı eczacı olarak çalışmak isteyen eczacı, çalışacağı eczaneyi kendisi belirleyebilecek.

Eczacı, çalışacağı eczaneyi bulamaz ise bölge eczacı odasına başvuracak. Eczacı odası, müracaat sırasını dikkate almak suretiyle, eczanelerin ciro bilgisi ve reçete dağılımını da dikkate alarak yerleştirme yapacak.

Cirosu yıllık 2 milyon 300 bin lira ve üzerinde olan eczaneler yardımcı eczacı çalıştıracak.

Kılavuz yayımlanmadan önce serbest eczanelerde çalışmaya başlayanlar, yardımcı eczacılık süresini belgelendirecek ve çalıştıkları süre, söz konusu 1 yıldan düşürülecek.

Yeni mezun eczacılar, özel hastanelerde de yardımcı eczacı olarak çalışabilecek. Askerliğini hastanede eczacı olarak yapanlar da yardımcı eczacılık yapmış sayılacak.

Yardımcı eczacılar asgari ücretin en az 1,5 katı kadar ücret alabilecek. Alacakları maaş, eczacılarla aralarında yapacakları sözleşmeye göre belirlenecek. Yardımcı eczacılar ayrıca, eczanelerde ikinci eczacı olarak da çalışabilecek.