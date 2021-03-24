Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun ilk icraatı: Eski Bank Asya uzmanı Doğan Başar’ı yeniden İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü görevine atadı

Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan AKP eski Milletvekili Şahap Kavcıoğlu'nun kurum içindeki ilk icraatı eski Başkan Naci Ağbal'ın göreve getirdiği İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hüseyin Aktay'ı görevden alarak yerine eski Bank Asya uzmanı Doğan Başar’ı atamak oldu.

Ağbal, genel müdürlükte birinci yılını henüz dolduran Başar'ı geçen ocak ayında görevden alıp danışmanlık pozisyonuna çektikten sonra yerine genel müdür yardımcısı Hüseyin Aktay'ı vekaleten atamıştı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Doğan Başar, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'ne ilk olarak 2020 Ocak ayında, dönemin Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal tarafından atandı. Eski genel müdür Sinan Binbir'in yerine yapılan bu sürpriz atamayla birlikte Başar'ın geçmişte FETÖ'ye ait Bank Asya'da Kariyer Planlama ve İşe Alım Uzmanı olarak çalıştığı bilgisi gündeme gelmişti.

Bank Asya'da işe alım uzmanıydı

Doğan Başar'ın çeşitli üniversitelerde Bank Asya'nın öğrencilere sunduğu kariyer fırsatlarını anlattığı ve “etkili CV hazırlama yöntemleri” ile “öğrencilerin iş başvurusu ve mülakat süreçlerinin verimliliği” konularında konferanslar verdiği öğrenildi.

Yalova Üniversitesi, Doğan Başar'ın 2010 yılında yaptığı sunumu, “Bank Asya Kariyer Planlama ve İşe Alım Uzmanı Doğan Başar'ın özellikle işe alım sürecinin en önemli safhası olan mülakat sürecini, bir öğrencimiz ile birlikte gerçekleştirdiği görüşmeyle, uygulamalı olarak aktarması, yeterli tecrübeye sahip olmayan öğrencilerimiz için yol gösterici oldu” şeklinde duyurmuştu.