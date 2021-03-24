Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, banka yöneticileriyle bir araya geldi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Katılım Bankaları Birliğindeki (TKBB) bankaların yöneticileriyle toplantı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Pazar günü Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimi ile gerçekleştirdiğimiz toplantıya bugün, TBB yönetiminde olmayan ve TKBB'deki bankaların yöneticileri ile genişleterek devam ettik. Değerli katılımcıların görüşleri ışığında çok verimli bir toplantı oldu. Paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ederim"