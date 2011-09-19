-Yeni menkul kıymetler kanununu bekliyoruz İSTANBUL (A.A) - 19.09.2011 - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK ) Başkanı Vedat Akgiray ''Umuyoruz ki Türkiyede bu yılın sonlarında ya da önümüzdeki yılın başlarında yeni menkul kıymetler kanunu ve sermaye piyasaları kanunu çıkacak. En geç önümüzdeki yılın sonuna doğru çıkar diye düşünüyoruz'' dedi. Akgiray, Türkiye Türev Araçlar Konferansının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik istikrarlı büyümeye devam ettiğini söyledi. Akgiray, ''Dünyada belki de önümüzdeki muhtemel krizlere en hazırlıklı piyasa bizde diyebiliriz. Bir küçük problemimiz var o da bizimle aynı kalkınma seviyesindeki ülkelerin finans piyasalarına göre bizim piyasamızın çok küçük olması. Finans piyasalarımızın büyümesi gerekiyor'' dedi. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nın (VOB) özellikle türevler üzerinde uzmanlaşmaya devam etmesi gerektiğini ifade eden Akgiray, kısa sürede opsiyon sözleşmeleri gibi yeni bir takım araçların da devreye gireceğini, daha spesifik hisse senedi araçlarının gündeme geleceğini kaydetti. Akgiray, ''Türevler faydalı ürünler, bunlar kumar aracı değil'' diye konuştu. G-20'nin türev ürünlerine standardizasyon getirmek ve bunları merkezi borsa sistemi üzerinden yürütmek şeklinde kararlılığı bulunduğunu belirten Akgiray, ''G-20 standardizasyon için bir çerçeve istiyor. Bu süreç başladı ve sürecek. Borsalarda bir konsolidasyon yaşanacak. Trend olarak merkezileşmeye kayış olacak. Ülkeler uluslararası standartların dışında kalırlarsa Türkiye'de, ABD'de ve Kıta Avrupası'nda işlem yapamayacaklar çünkü çok ciddi yasal ön koşullar olacak'' diye konuştu. Bankalar ile diğer büyük finans kuruluşlar arasında faaliyetler açısından farklılıklar olacağını belirten Akgiray, gölge bankacılığın da artık sonlanması gerektiğini ifade etti. Vedat Akgiray, ''Türkiye'de umuyoruz ki bu yılın sonlarında ya da önümüzdeki yılın başlarında yeni menkul kıymetler kanunu ve sermaye piyasaları kanunu çıkacak. En geç önümüzdeki yılın sonuna doğru çıkar diye düşünüyoruz. Hepimizi farklı bir yasal çerçeve bekliyor'' diye konuştu. VOB Genel Müdürü Çetin Ali Dönmez de, VOB'da günlük işlem hacminin 1 milyar doları aştığını, VOB'un çok hızlı gelişen bir borsa olduğunu söyledi. Dönmez, ''Opsiyon işlemlerini de devreye sokmak için bir kaç aya daha ihtiyacımız var. Bütün personelimiz bu süreci hızlandırmaya çalışıyor. Yeni sistem işlemeye başladığında beklemeye değerdi diyeceksiniz'' şeklinde konuştu.