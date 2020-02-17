Yeni Maraş, 10 milyar dolarlık yatırım istiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da katıldığı KKTC’deki “Hayalet şehir” Maraş için düzenlenen “Kapalı Maraş” toplantısının ardından, bölgenin canlandırılıp, turizme kazandırılması benimsendi. Maraş için KKTC hükûmeti, Türkiye ile işbirliği içinde kentin onarımını başlatacak. 46 yıldır kapalı bulunan bölgenin alt yapısının yenilenip imarı için, 10 milyar dolarlık bir yatırıma ihtiyaç olduğu hesaplanıyor.
8 kilometre kumsalı olan, Marilyn Monroe ve Sophia Loren'in de evlerinin bulunduğu Maraş'ta 1974'e kadar dünyanın önde gelen turizm merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyordu.
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