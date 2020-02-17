Yeni Maraş, 10 milyar dolarlık yatırım istiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da katıldığı KKTC’deki “Hayalet şehir” Maraş için düzenlenen “Kapalı Maraş” toplantısının ardından, bölgenin canlandırılıp, turizme kazandırılması benimsendi. Maraş için KKTC hükûmeti, Türkiye ile işbirliği içinde kentin onarımını başlatacak. 46 yıldır kapalı bulunan bölgenin alt yapısının yenilenip imarı için, 10 milyar dolarlık bir yatırıma ihtiyaç olduğu hesaplanıyor.

Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberi ne göre, bölgede envanter çalışmaları tamamlandı ve gayrimenkullerin büyük bölümünün KKTC'deki vakıflara ait olduğu belirlendi. Maraş'ta Rum ve İngilizlere ait turistik otel ve konutlar ile arsalar da bulunuyor. Maraş'ın açılması sürecinde mülklerin sahip ve mirasçılarından KKTC'deki Taşınmaz Mal Komisyonu'na başvurmaları istenecek. AİHM'in onay verdiği komisyon, mülkiyet davaları için iade, takas ya da tazminat kararı alıyor. Maraş'ta işletmesi bulunan İngiliz, ABD ve Alman şirketlerine de aynı çağrı yapılacak, imara katkı istenecek ve malları iade edilebilecek.