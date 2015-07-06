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Dünya
Deutsche Welle

Yeni maliye bakanı belli oldu

Yunanistan’da Yanis Varufakis’in istifasının ardından boşalan maliye bakanlığı koltuğuna baş müzakereci olarak görev yapan Öklid Tsakalotos getirildi.

06 Temmuz 2015 22:06


Atina'da cumhurbaşkanlığı makamından verilen bilgilere göre, ülkenin yeni maliye bakanı alacaklılar ile müzakerelerde baş müzakereci olarak görev yapan Öklid Tsakalotos oldu. Tsakalotos'un kısa süre içinde yemin ederek görevine başlayacağı belirtiliyor.

Sürpriz istifa

Yanis Varufakis, referandum sonrası maliye bakanlığı görevinden sürpriz bir şekilde istifa etmişti. Varufakis, sabah saatlerinde kişisel internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Euro Grubunun bazı üyelerinin toplantılara katılmamasını tercih edeceklerini kendisine bildirdiğini" söyledi.

Varufakis, istifasının Başbakan Aleksis Tsipras tarafından "müzakerelerde ilerleme kaydedilmesinde yardımcı olabilir" sözleriyle karşılandığını açıkladı.

Yanis Varufakis, halkın referandumda uluslararası kreditörlerin taleplerine "evet" demesi halinde görevinden ayrılacağını açıklamıştı. Varufakis, Tsipras başbakanlığındaki hükümetin geri çekilmesini de ihtimaller arasında saymıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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