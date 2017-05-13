Yeni Malatyaspor'un 31 yıllık hayalini gerçekleştirmek için sahaya çıkıyor

TFF 1. Lig'in lider takımı Evkur Yeni Malatyaspor, yarın sahasında konuk edeceği Boluspor'u yenip, bitime bir hafta kala Süper Lig'e yükselmek istiyor.
Malatya İnönü Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek.
Ligde 32. haftayı 3. sıradaki rakibi Eskişehirspor'un 5 puan önünde tamamlayan sarı-siyahlılar, Boluspor maçında galip gelmesi durumunda, 31 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak.
Malatya ekibi, iyi başladığı 2016-2017 sezonunda geride kalan 32 haftanın belirli aralıklarla 23'ünde liderlik koltuğunun sahibi oldu.