T24 LogoT24 Logo
Spor

Yeni Malatyasporlu Murat Yıldırım: Fotoğrafı art niyetli koymadım, yanlış anlaşıldım

"Quaresma sakatlansa bu resmi paylaşmazdım"

23 Nisan 2018 15:07

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçında Quaresma'ya yaptığı ve sarı kart gördüğü hareketin görselini paylaşan Murat Yıldırım, "Elimizden gelen herseyi yaptik. Malesef OLMADI" yazdı.

Murat Yıldırım, paylaşımı sosyal medyada büyük tepki ile karşılanınca fotoğrafı sildi.

Sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olan Murat Yıldırım, konu ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Yıldırım, ''Quaresma’yla yaşadığım pozisyon. Benim pozisyonda direkt topa müdahalem vardı. Quaresma pozisyona dahil olunca ayağım ona doğru geldi. Kesinlikte art niyetim yoktu. Hakemde sanırım niyetimden dolayı kırmızı kart vermedi'' dedi.

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programına da açıklamalar yapan Yıldırım şunları söyledi:

"Art niyetli koymadım. Fotoğraf hoşuma gitti. Yanlış anlaşıldım. Ben sadece orada topa müdahale ettim, daha sonra ayağım Quaresma'ya çarptı. Halis hoca art niyet olmadığını gördü ve sarı kart gördüm. Benim pozisyonum kırmızı değildi. Televizyondan izlerseniz tabii ki kırmızı kart gözüküyor. Benim ilk müdahalem topla oldu ve topa değdikten sonra ayağım ona çarptı. Quaresma sakatlansa bu resmi paylaşmazdım. Herhangi bir şey olmadığı için paylaştım. Beşiktaş taraftarından yanlış anlaşılmadan dolayı özür diliyorum."

 

 

ETİKETLER

BeşiktaşYeni MalatyasporMurat Yıldırımsert hareketQuaresmaInstagrampaylaşımsildiözür diledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24