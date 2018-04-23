Yeni Malatyasporlu Murat Yıldırım: Fotoğrafı art niyetli koymadım, yanlış anlaşıldım

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçında Quaresma'ya yaptığı ve sarı kart gördüğü hareketin görselini paylaşan Murat Yıldırım, "Elimizden gelen herseyi yaptik. Malesef OLMADI" yazdı.

Murat Yıldırım, paylaşımı sosyal medyada büyük tepki ile karşılanınca fotoğrafı sildi.

Sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olan Murat Yıldırım, konu ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.



Yıldırım, ''Quaresma’yla yaşadığım pozisyon. Benim pozisyonda direkt topa müdahalem vardı. Quaresma pozisyona dahil olunca ayağım ona doğru geldi. Kesinlikte art niyetim yoktu. Hakemde sanırım niyetimden dolayı kırmızı kart vermedi'' dedi.

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programına da açıklamalar yapan Yıldırım şunları söyledi:



"Art niyetli koymadım. Fotoğraf hoşuma gitti. Yanlış anlaşıldım. Ben sadece orada topa müdahale ettim, daha sonra ayağım Quaresma'ya çarptı. Halis hoca art niyet olmadığını gördü ve sarı kart gördüm. Benim pozisyonum kırmızı değildi. Televizyondan izlerseniz tabii ki kırmızı kart gözüküyor. Benim ilk müdahalem topla oldu ve topa değdikten sonra ayağım ona çarptı. Quaresma sakatlansa bu resmi paylaşmazdım. Herhangi bir şey olmadığı için paylaştım. Beşiktaş taraftarından yanlış anlaşılmadan dolayı özür diliyorum."