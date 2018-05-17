Yeni Malatyaspor'lu Ertaç: "Fenerbahçe'yle görüşmem var"

Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)- SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor\'un kalecisi Ertaç Özbir, kendisine Fenerbahçe\'den teklif geldiğini belirterek, \"Fenerbahçe\'yle ilgili şu sıralar yoğun bir gündem oluştu. Bir görüşme var. Bunu yalanlayamam. Bir görüşme olduğu aşikar. Ama kesinleşmiş bir durum yok\" dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 34\'üncü haftasında Cuma günü saat 18.00\'da sahasında karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını, Nurettin Soykan Tesisleri\'nde sürdürdü. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ertaç Özbir, lige Kayserispor galibiyetiyle nokta koymak istediklerini kaydederek, \"Sezona yeni bir hocayla başlamıştık. Ertuğrul hocayla takım olarak pek bir uyum sağlayamadık. Bu tabii Ertuğrul hocanın kötü bir hoca olduğunu kesinlikle göstermez. Tabii ki de onunda kendine göre artıları var. Ama Ertuğrul hocandan sonra Erol hocayla bir ivme yakaladık. İyi sonuçlar almaya başladık. Bu da tabii ki takımın özgüvenine yansıdı. O özgüven arttıktan sonrada istediğimiz sonuçları alabildik. Artık ligin sonuna geldik. Son hafta Kayserispor maçı var. Bu maçı da kazanarak, ligi en iyi şekilde taraftarlarımızı da mutlu ederek ayrılmak istiyoruz\" diye konuştu.

\"FENERBAHÇE\'YLE BİR GÖRÜŞME VAR\"

Kendisine Fenerbahçe\'den bir teklif geldiğini, sezona Fabien\'le başlandığını ifade eden Ertaç, \"Sonrasında da forma şansı bana geldi. Bende iyi bir sezon çıkarttım. Takım arkadaşlarımla beraber iyi bir uyum süreci yakaladım. Sezon benim açımdan iyi geçti diyebilirim. Fenerbahçe\'yle ilgili şu sıralar yoğun bir gündem oluştu. Bir görüşme var. Bunu yalanlayamam. Bir görüşme olduğu aşikar. Ama kesinleşmiş bir durum yok. İki kulüp ve benim açımdan hayırlısı neyse o olsun\" şeklinde konuştu.

\"TARAFTARLARIMIZI BU MAÇA DAVET EDİYORUM\"

Malatyalı taraftarları Kayseri maçına davet ederek, \"Şuan hedeflediğimiz puana geldiğimizi düşünüyorum. Kayserispor maçına da ciddiyetle hazırlanıyoruz. Bütün taraftarlarımızı da bu maça davet ediyorum. Güzel bir kapanış olsun. Sezonu da sağlıklı bir şekilde, sakatlıksız tamamlamayı hedefliyoruz\" ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Ertaç Özbir\'in açıklamaları

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