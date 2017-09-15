Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın istifasının ardından koltuğa yeni isim için arayışa giren Yeni Malatyaspor'da ilk aday Fatih Terim oldu. Terim'in yanı sıra Hamza Hamzaoğlu, Mehmet Özdilek, Yılmaz Vural ve İrfan Buz da Süper Lig'in yeni ekibinin hedefleri arasında yer aldı.

DHA'dan Taha Ayhan'ın haberine göre Sağlam'ın ayrılığından sonra Yeni Malatyaspor yönetimi hızla toplanma kararı almıştı. Dün şehre ulaşan yönetimin bugün saat 14:30’da Malatya’da bulunan bir otelde basın toplantısı yapacağını duyurdu.

Maç yeni statta

Lig’in 5’inci haftasında Cumartesi günü saat 17:00’de Bursaspor ile kendi sahasında karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik direktör Sağlam şokunun ardından maçı Yeni Malatya Stadyumu'nda oynayacak. TFF yeklileri tarafından incelemeye alınan Yeni Malatya Stadı, dün itibariyle onayladı. Bursaspor maçıyla taraftara kavuşacak olan 27.044 kapasiteli Yeni Malatya stadı geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılmıştı.

Sportif Direktör Ali Ravcı olacak

Öte yandan, Evkur Yeni Malatyaspor’da Ertuğrul Sağlam’ın şok ayrılığının ardından Bursaspor maçının hazırlıklarını dün itibariyle yönetimin kararıyla Yeni Malatyaspor U-21 alt yapı antrenörü Hakan Çalışkan çalıştırırken, yarınki Bursaspor maçında takımı sportif direktör Ali Ravcı’nın yöneteceği bildirildi.