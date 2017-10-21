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Spor

Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor, stada geldi

Taha AYHAN/MALATYA, DHA)- SÜPER Lig’in 9’uncu haftasında Malatya Stadyumu’nda mücadele edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor, stada geldi

21 Ekim 2017 21:26

Taha AYHAN/MALATYA, DHA)- SÜPER Lig’in 9’uncu haftasında Malatya Stadyumu’nda mücadele edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor, stada geldi.
Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 9’uncu haftasında Trabzonspor’u ağırlıyor. Saat 19.30’da başlayacak mücadele için sarı-kırmızılılar ile bordo-mavililer, Yeni Malatya Stadı’na giriş yaptı. Stat çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, takımların stada girişinde herhangi bir olay yaşanmadı.
Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasındaki mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

FOTOĞRAFLI
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Her iki takımın stada otobüsle gelişi
-Futbolcuların stada girişleri

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